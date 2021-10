Từ những đảng viên đầu tiên...

Chi bộ Đảng cơ quan ở vùng Trà My hồi năm 1948 lấy tên Chi bộ Việt Bắc nhằm hướng về căn cứ cách mạng đầu não của cả nước. Đầu năm 1949, Chi bộ Việt Bắc tập trung phát triển xây dựng Đảng nhanh, mạnh hơn; từ 18 đảng viên, đến quý III năm đó, vùng Trà My đã có 67 đảng viên, đủ điều kiện thành lập Đảng bộ.

Lãnh đạo Huyện ủy Bắc Trà My dâng hoa tại di tích Đồng Trầu - nơi làm lễ thành lập Đảng bộ huyện Trà My vào ngày 28.10.1949. Ảnh: V.B

Hạt nhân lãnh đạo

Ngày 28.10.1949, tại làng Đồng Trầu (nay thuộc thôn 2, xã Trà Giang, Bắc Trà My), trước cờ búa liềm của Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, lễ công bố thành lập Đảng bộ huyện Trà My được tiến hành trọng thể.

Đồng chí Phan Tốn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam trịnh trọng công bố quyết định thành lập và trao quyết định chỉ định Ban Chấp hành lâm thời cho các đồng chí: Trần Mịch, Phạm Diệu, Đoàn Ngọc Bích, Nguyễn Hữu Hoằng và Lê Đàn. Đồng chí Trần Mịch được chỉ định làm Bí thư Huyện ủy. Bắt đầu từ đây, tiến trình lãnh đạo toàn diện các nhiệm vụ của địa phương được soi đường bởi ánh sáng của Đảng và Bác Hồ.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, vùng núi cao Trà My với địa danh Nước Là, Nước Oa trở thành hậu cứ tuyệt mật, điểm tựa an toàn, vững chắc để Khu ủy Khu V xây dựng lực lượng, chuẩn bị hậu cần, hoạch định chiến lược tiến về giải phóng miền xuôi.

Đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào sở tại như Xê Đăng, Co, Ca Dong, Mơ Nông… từng bước được cải thiện, khởi sắc; nạn đói cơm, lạt muối, hủ tục, đói nghèo, bệnh tật ở vùng núi dần được đẩy lùi. Nhiều thế hệ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ và đồng bào vùng Trà My đóng góp, hy sinh to lớn về sức người, sức của góp phần tích cực vào thắng lợi chung, lập lại hòa bình, độc lập toàn vẹn non sông, thống nhất Tổ quốc.

Khắc phục hậu quả chiến tranh, tái thiết quê hương, thực hiện công cuộc đổi mới, Đảng bộ huyện Trà My tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, cải thiện hạ tầng cơ sở, giữ vững an ninh chính trị.

Tháng 8.2003, Đảng bộ huyện Trà My chia tách thành hai Đảng bộ huyện Nam Trà My và huyện Bắc Trà My. Mỗi Đảng bộ đều hoạch định, đề ra những hướng đi gắn với tư duy phát triển mới, cởi mở, linh hoạt, sát thực với đặc thù của địa phương mình.

Đến nay, vùng Nam, Bắc Trà My có đến 3 tuyến quốc lộ chạy ngang qua. Toàn bộ xã đều có điện lưới quốc gia, đường ô tô về tận trung tâm. Trường học, trạm y tế được xây dựng kiên cố, khang trang. Cây sâm Ngọc Linh được công nhận là báu vật quốc gia. Căn cứ Nước Là, Nước Oa hình thành quần thể di tích cấp quốc gia. Bản sắc văn hóa các dân tộc và cây quế bản địa Trà My được phục hồi, bảo tồn…, đang củng cố và tô thắm thêm mệnh danh vùng “Cao sơn ngọc quế”.

Chú trọng chỉnh đốn Đảng

Từ những đảng viên đầu tiên của chi bộ Việt Bắc, đến nay, vùng Trà My đã có đến 91 tổ chức, cơ sở Đảng với hơn 4.270 đảng viên. Riêng tại huyện Bắc Trà My, Đảng bộ huyện có 50 tổ chức cơ sở Đảng, trên 2.500 đảng viên. Nhiều năm qua, Đảng bộ Bắc Trà My là một trong những địa phương dẫn đầu cụm thi đua khối miền núi của tỉnh về công tác kiểm tra, giám sát và tổ chức, xây dựng Đảng.

Theo ông Hoàng Thanh Long - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Bắc Trà My, quan điểm của Đảng bộ huyện trong công tác xây dựng Đảng là chuyên sâu, thực chất, gắn với đào tạo, chuẩn hóa cán bộ và thực hiện nghiêm công tác chỉnh đốn Đảng. Nếu trong các nhiệm kỳ trước đây, hằng năm, huyện đề ra chỉ tiêu phát triển từ 90 - 100 đảng viên mới thì trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, chỉ tiêu này rút lại còn 80 đảng viên nhằm tập trung vào chất lượng, quần chúng phải thật sự ưu tú, toàn diện mới xứng đáng đứng vào hàng ngũ của Đảng.

“Trong 5 năm qua, Đảng bộ huyện đã tạo điều kiện, cử đi đào tạo lý luận chính trị gần 210 trường hợp, đào tạo chuyên môn sau đại học 25 trường hợp; tham gia bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp huyện và cấp phòng gần 90 trường hợp. Sau đào tạo, đều được sắp xếp bố trí, luân chuyển, bổ nhiệm đúng với quy hoạch, phát huy hiệu quả trong thực tiễn” – ông Long cho biết.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Thanh - Bí thư Huyện ủy Bắc Trà My nói, thời gian qua, Đảng bộ huyện thực hiện nhất quán, nghiêm túc công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Toàn Đảng bộ huyện tập trung thực hiện tốt giải pháp này với quyết tâm xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với vai trò hạt nhân lãnh đạo, nâng cao sức “đề kháng” cho cán bộ, đảng viên trước các nguy cơ sa vào cuộc sống thực dụng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, “tiêu cực” trong nội bộ.

“Chúng tôi không ngại bị ảnh hưởng thành tích chung hay thậm chí mất cán bộ khi xử lý các trường hợp sai phạm nếu có xảy ra mà chỉ sợ đôi khi chưa phát hiện kịp thời để chấn chỉnh. Ba năm gần đây, Đảng bộ xử lý 12 đảng viên vi phạm; trong đó, khiển trách và cảnh cáo 8 trường hợp, khai trừ ra khỏi Đảng 4 trường hợp. Có 2 cán bộ, đảng viên chưa đạt chuẩn về trình độ chuyên môn bị thu hồi quyết định bổ nhiệm” - bà Thanh nói.