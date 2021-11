Bắc Trà My nỗ lực phòng chống Covid-19 trong trường học

Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện Bắc Trà My đang nỗ lực siết chặt công tác phòng chống dịch trong trường học, đảm bảo sức khỏe cho học sinh và cộng đồng.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My kiểm tra công tác phòng chống dịch tại điểm trường tiểu học thôn 6 (xã Trà Bui). Ảnh: N.B

Ngăn chặn nguồn lây chéo

Tính đến hết ngày 8.11, huyện Bắc Trà My ghi nhận có 10 trường hợp mắc Covid-19. Trong đó 9 ca tại xã Trà Bui có yếu tố dịch tễ về từ huyện Nam Trà My và 1 ca tại xã Trà Sơn có yếu tố dịch tễ về từ TP.Hồ Chí Minh.

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện cho biết, ngay sau khi xuất hiện các F0 đầu tiên tại địa bàn xã Trà Bui và qua truy vết tiếp xúc gần (F1) có liên quan đến học sinh, Bắc Trà My đã huy động tổng lực cán bộ y tế và các ngành liên quan tập trung hỗ trợ xã này chống dịch ở mức cao nhất. Qua đó kịp thời truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm… để khoanh vùng dập dịch, nhất là ở các trường học có yếu tố dịch tễ liên quan.

Huyện đã chủ động lên phương án cách ly theo nhóm; phân tích, sàng lọc, bố trí cách ly riêng những F1 nguy cơ cao. Khu vực tâm dịch thôn 4 và thôn 5 của xã Trà Bui cách xa trung tâm huyện khoảng 50km nên Bắc Trà My quyết định thành lập 2 khu cách ly tập trung ngay tại địa phương để thuận tiện trong triển khai các biện pháp khẩn cấp chống dịch.

Một khu cách ly tập trung được bố trí tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm để cách ly 87 trường hợp học sinh là F1. Hơn 30 trường hợp F1 là người dân địa phương được bố trí cách ly theo nhóm tại điểm trường tiểu học xã ở thôn 6; những trường hợp này đã được sàng lọc kỹ lưỡng để bố trí cách ly theo nhóm riêng.

Với cách làm đó, Bắc Trà My dự lường, ngăn chặn được nguồn lây chéo đối với F1 có nguy cơ cao khi trở thành F0. “Đã hơn 10 ngày từ khi xuất hiện F0, huyện cơ bản kiểm soát được dịch bệnh tại thôn 4, thôn 5 xã Trà Bui. Lứa tuổi học sinh chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19, trong khi đó môi trường học tập rất dễ lây lan nhanh dịch bệnh nếu chủ quan, sơ suất.

Để đảm bảo an toàn, riêng các trường học tại khu vực trung tâm xã Trà Bui gồm Mẫu giáo Tuổi Thơ, Tiểu học Trà Bui và Phổ thông dân tộc bán trú THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Chỉ tổ chức dạy học trở lại khi các yếu tố dịch tễ được kiểm soát” - ông Vũ cho hay.

Dạy học gắn với phòng dịch

Theo ông Nguyễn Thanh Tú - Trưởng phòng GD-ĐT huyện Bắc Trà My, sau gần 2 tuần tạm nghỉ để triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, từ ngày 8.11, các trường mầm non, tiểu học, THCS trên toàn huyện Bắc Trà My (trừ các trường vùng tâm dịch xã Trà Bui) tổ chức dạy học trở lại. Phòng GD-ĐT huyện yêu cầu các trường học siết chặt công tác phòng chống dịch khi dạy học; triệt để thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế.

Học sinh và giáo viên phải luôn đeo khẩu trang, không được tụ tập đông người, nhất là trong giờ ra chơi. Các trường thường xuyên giám sát theo dõi sức khỏe cán bộ giáo viên, học sinh, chuẩn bị đầy đủ dụng cụ y tế, bố trí phòng cách ly tạm thời…; kịp thời phát hiện, có biện pháp xử trí phòng chống dịch theo quy định khi phát hiện trường hợp khả nghi như sốt, ho, khó thở.

Đối với học sinh THPT, hai trường học tại Bắc Trà My trực thuộc quản lý của Sở GD-ĐT đều thực hiện chặt chẽ các quy trình chống dịch ngay từ khi dịch xuất hiện tại địa phương.

Ông Ngô Phi Công - Hiệu trưởng Trường THPT Bắc Trà My nói: “Nhà trường quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh thực hiện nghiêm quy định 5K. Học sinh đến lớp, ngồi học đúng theo sơ đồ, giải lao giữa giờ tại chỗ, giữ khoảng cách học sinh với học sinh, lớp với lớp, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết, không tụ tập, tiếp xúc…; linh hoạt các giải pháp để dạy học an toàn và phòng chống dịch”.

Còn thầy Nguyễn Xuân Ảnh - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nước Oa cho hay, từ đầu năm học đến nay, toàn bộ 366 học sinh tại 11 lớp của trường học tập, sinh hoạt theo chế độ nội trú, chưa có trường hợp về nhà hay có tiếp xúc với người từ vùng dịch nên nhà trường duy trì dạy học bình thường. “Tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch cũng là cách bảo vệ sức khỏe học sinh trước nguy cơ dịch bệnh Covid-19” - thầy Ảnh chia sẻ.