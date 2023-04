Báo động bệnh da liễu ở trẻ miền núi

Hàng trăm học sinh huyện Nam Trà My mắc bệnh ghẻ ngứa, báo động về môi trường sống, sinh hoạt tại các trường nội trú, bán trú không đảm bảo an toàn.

Nhiều học sinh ở Nam Trà My mắc bệnh ghẻ ngứa. Ảnh: NTT

Lây lan nhanh

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Nam Trà My, qua điều tra giám sát, phát hiện 543 học sinh tại 4 điểm trường ở Trà Vân, Trà Leng, Trà Cang và Trường Phổ thông dân tộc nội trú Nam Trà My mắc bệnh ngoài da với các triệu chứng như nổi mụn nước, nhiễm trùng chảy dịch, ngứa ở các kẽ ngón tay, cổ tay, lòng bàn tay, cánh tay, lưng và bụng. Theo chẩn đoán ban đầu của TTYT huyện, các triệu chứng này xuất hiện do bệnh ghẻ.

Ông Bùi Quang Ngọc - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú (DTBT) tiểu học xã Trà Leng cho biết, trường này có gần 400 học sinh mắc bệnh ghẻ trong một tháng qua. Con số này chiếm 90% tổng số học sinh. Các em bị ngứa nên cào gãi, nhiều em tổn thương nặng đến bóc da.

Tại Trường Phổ thông DTBT tiểu học xã Trà Vân, ông Hồ Văn Hạnh - Hiệu trưởng nhà trường cho biết, có 68 học sinh trong tổng số 369 học sinh toàn trường mắc bệnh ghẻ.

Giữa tháng 3, khi phát hiện nhiều học sinh bị nổi mụn, ngứa, sau đó lây lan nhiều em khác, trường này đưa hai em đến Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng khám và được bác sĩ chẩn đoán các em mắc bệnh ghẻ (B86) bội nhiễm. Theo ông Hạnh, hiện chỉ còn một phần nhỏ học sinh bị bệnh song nguy cơ lây lan do học sinh ở tập thể tại trường.

Ông Trần Văn Thu - Giám đốc TTYT huyện Nam Trà My cho hay, thỉnh thoảng bệnh ghẻ xuất hiện rải rác ở địa phương. Năm nay bệnh lây lan trong học sinh nội trú nên số ca bệnh quá đông, dẫn đến thiếu thuốc.

Được biết, bệnh ghẻ lây lan do tiếp xúc trong môi trường kém vệ sinh, kéo dài và khó điều trị theo phương pháp dân gian. Theo ông Thu, hàng trăm học sinh mắc bệnh là do ở tập thể bán trú nhưng vệ sinh chưa được tốt, qua tiếp xúc sẽ lây lan.

Hỗ trợ thuốc và nhân lực điều trị

Các trạm y tế xã không đủ thuốc điều trị. Nhiều trường học đã tổ chức kêu gọi từ thiện. Tại Trường Phổ thông DTBT tiểu học xã Trà Leng, sau khi vận động đã có một nhóm thiện nguyện hỗ trợ trường 2.000 lọ thuốc DEP dạng nước để các em thoa 4 - 5 lần/ngày.

Học sinh bôi thuốc do nhóm từ thiện hỗ trợ. Ảnh: N.T.T

Ông Trần Văn Thu cho biết, địa phương này đã có văn bản gửi Sở Y tế xin hỗ trợ nhân lực và thuốc để khám, chẩn đoán và điều trị cho các em. Đại diện Sở Y tế cho biết, trong tuần này, sở sẽ tổ chức hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí và truyền thông phòng chống một số bệnh lý da liễu cho học sinh các trường trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Hiện các trường học tại Nam Trà My đã dọn vệ sinh các phòng học, phòng ở, phòng ăn và giặt khử trùng tất cả chăn, màn, chiếu, gối; nấu nước lá cho học sinh tắm, không dùng một số thực phẩm như thịt gà, cá ngừ, cá chuồn do dễ gây dị ứng thêm.

Các chuyên gia y tế cho rằng, nguyên nhân gây bùng phát, lây lan dịch ghẻ trên địa bàn một phần do thời tiết thất thường và do trong sinh hoạt hằng ngày người dân thiếu ý thức vệ sinh, nơi ở chật chội không được làm sạch thường xuyên…

Các bác sĩ khuyên bệnh nhân bị ghẻ không nên tiếp tục “ngứa đâu gãi đó” vì như thế sẽ dẫn đến tình trạng mưng mủ, kích ứng ở da làm các vi khuẩn ghẻ dễ lây lan, xâm nhập qua người khác.

Để phòng tránh các bệnh da liễu, người dân tuyệt đối không mặc quần áo khi còn đang ẩm, nhất là với trẻ em vì trời ẩm khiến quần áo sau giặt thường thiếu nắng, lâu khô khi mặc trên người dễ gây ngứa ngáy trên da. Người dân cũng cần thường xuyên vệ sinh nhà ở, môi trường sống sạch sẽ, giữ cho khô thoáng nơi ở...