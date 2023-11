Bé trai 4 tuổi tử vong tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi do viêm cơ tim thể tối cấp

(QNO) - Chiều 1/11, trả lời nguyên nhân bé trai 4 tuổi tử vong tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam sau khi nhập viện điều trị với chẩn đoán ban đầu bị viêm đường ruột, đại diện bệnh viện cho biết, bé trai gặp tình trạng viêm cơ tim thể tối cấp sau khi nhiễm siêu vi.

Bé trai 4 tuổi tử vong tại Bệnh viện Phú sản - Nhi Quảng Nam sau 2 ngày nhập viện điều trị. Ảnh: X.H

Bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy - Trưởng khoa Hồi sức tích cực và phòng chống độc (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam) cho biết, 20h ngày 30/10, bệnh viện tiếp nhận bé trai V.V.M.Đ. (SN 2019; trú thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) với triệu chứng đau bụng, nôn mửa. Sau khi tiếp nhận, bác sĩ cho siêu âm và thực hiện khám cận lâm sàng thì chẩn đoán bé bị viêm ruột.

Bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy cho biết, nguyên nhân bé trai tử vong do bị viêm cơ tim thể tối cấp. Ảnh: X.H

"Em bé ăn kém nên bệnh viện hỗ trợ truyền dịch. Đến khoảng 2h sáng, bé có mệt, bác sĩ thăm khám và cho siêu âm. Về vấn đề đường ruột thì chưa phát hiện các bất thường để phải can thiệp. Đến khoảng 8h50 sáng 31/10, em bé diễn biến mệt, lơ mơ và bé được chuyển sang Khoa Hồi sức tích cực và chống độc. Khi đưa vào khoa thì bé xuất hiện tình trạng ngưng thở. Bệnh viện nỗ lực cấp cứu nhưng không thành công. Em bé mất lúc 10h10 phút ngày 31/10" - bác sĩ Huỳnh Thanh Thúy nói.

Về nguyên nhân tử vong, bác sĩ Thúy cho biết, trong y khoa có một điều gọi là giới hạn của y khoa, đặc biệt là những bệnh liên quan đến vi rút. "Tức là có rất nhiều loại vi rút, trong đó có khoảng 5% vi rút của đường ruột tấn công lên tim. Và em bé được chẩn đoán nguyên nhân tử vong là do viêm cơ tim thể tối cấp, đây là biến chứng rất nặng của người bệnh khi nhiễm vi rút. Chúng tôi đã giải thích với người nhà về trường hợp của em bé này" - bác sĩ Thúy cho biết thêm.

Người nhà đau lòng trước cái chết quá bất ngờ của con trai. Ảnh: T.T

Bác sĩ Thúy cũng khẳng định, trong suốt quá trình bé nhập viện và điều trị, bệnh viện không tiêm bất cứ loại thuốc nào. Việc người nhà cho rằng bệnh viện tiêm thuốc cho cháu, theo bác sĩ Thúy, có thể người nhà nhầm với việc cán bộ y tế dùng bơm tim để kiểm tra ven cho cháu bé trước khi truyền bình dịch thứ 2.

[VIDEO] - Bác sĩ Huỳnh Thị Thanh Thúy trả lời báo chí

Được biết, bệnh viêm cơ tim thường do siêu vi gây ra (trong đó thường gặp do vi rút Coxsackie nhóm B), xảy ra nhiều hơn khi thời tiết trở lạnh. Trẻ nhỏ tuổi là đối tượng dễ bị viêm cơ tim cấp do sức đề kháng yếu, siêu vi rút dễ vượt qua hàng rào miễn dịch, tấn công vào cơ tim. Đặc biệt những trẻ nhỏ, sức khỏe yếu, bệnh có thể tiến triển rất nhanh dẫn đến biến chứng nặng, nguy cơ tử vong khá cao.