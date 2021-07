Cách ly có thu phí tại Hội An: Góp phần thực hiện “mục tiêu kép”

Trên địa bàn TP.Hội An có 15 khách sạn và 25 villa lưu trú được phép thực hiện cách ly tập trung có thu phí đối với người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước.

Thực hiện cách ly có thu phí, các khách sạn đã giải quyết việc làm cho lực lượng lao động ngành du lịch của thành phố. Ảnh: Đ.H

Tổng lượng khách các khách sạn đã đón để thực hiện cách ly là 5.636 người, trong đó lượng khách đã hoàn thành cách ly là 3.330 người. Số khách này đã trở về nơi cư trú và an toàn qua lần xét nghiệm thứ tư.

Rất nhiều người đã xúc động để lại những cảm nghĩ, tâm thư về những cử chỉ, nghĩa tình chăm sóc của đội ngũ nhân viên phục vụ tại các khách sạn trong những ngày thực hiện cách ly. Không ít người còn hẹn ngày trở lại với Hội An khi dịch bệnh được đẩy lùi.

Nhờ được phép thực hiện cách ly có thu phí nên các khách sạn đã giải quyết việc làm cho gần 5.000 lao động, góp thêm nguồn thu cho các doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP. Hội An cho rằng, hoạt động này đã tạo một gam màu sáng trong bức tranh ảm đạm của ngành du lịch Hội An do dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các khách sạn cũng đã liên kết, phối hợp với chính quyền địa phương và vùng lân cận để bao tiêu nguồn nông sản, thực phẩm do người dân tại chỗ làm ra.

Cán bộ UBND các xã, phường có cơ sở lưu trú thực hiện cách ly thu phí cho biết, tuy chỉ mang tính thời vụ và bán lẻ nhưng lượng sản phẩm của người dân tại chỗ làm ra được tiêu thụ nhanh, đã tạo ra nguồn thu nhập tương đối cho cộng đồng dân cư trong giai đoạn đời sống kinh tế gặp khó khăn như hiện nay.

Việc thực hiện cách ly tập trung khách có thu phí ở các khách sạn trong thời gian qua cũng đã tạo điều kiện chuẩn bị mọi mặt, cơ bản đáp ứng nhu cầu cách ly tập trung cho người dân trong tình huống dự phòng nếu dịch bệnh bùng phát, diễn biến xấu; đồng thời đã tạo dựng được hình ảnh Hội An bình tĩnh, tự tin mở hướng mới cho ngành du lịch thời Covid-19, sẵn sàng, chủ động đón nhận nguồn du khách hộ chiếu vắc xin khi thị trường này mở ra.

Ông Nguyễn Văn Lanh cho biết, trong điều kiện cho phép về tình hình thị trường khách cũng như các tuyến đường bay, và được trung ương cho chủ trương thì thành phố tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động. Tất nhiên phải đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch và theo các quy chế đã ban hành.

UBND TP.Hội An cũng đã có chủ trương cho phép các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tổ chức dịch vụ đón tiếp, cách ly tập trung có thu phí cho các nhóm đối tượng bắt buộc phải cách ly theo dõi sức khỏe theo quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Chủ trương này nhằm đáp ứng nhu cầu của các cơ sở dịch vụ lưu trú du lịch, đồng thời góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện khi thị trường du lịch mở cửa trở lại.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân, nhờ làm tốt việc này nên cũng giảm dần việc đưa người cách ly vào các khu cách ly tập trung trong doanh trại quân đội. Tuy nhiên, để triển khai thực hiện đạt hiệu quả, các cơ quan chức năng có liên quan và UBND các địa phương phải thực hiện nghiêm theo quy chế phòng chống dịch tỉnh đã ban hành.