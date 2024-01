Cảnh báo học sinh tự chế pháo nổ theo... Youtube

(QNO) - Một học sinh tiểu học tự chế pháo nổ theo hướng dẫn từ Youtube dẫn đến tai nạn thương tích. Càng gần đến Tết Nguyên đán, càng nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do pháo tự chế...

Pháo tự chế học từ Youtube được lực lượng công an thu giữ. Ảnh: S.T

Tai nạn vì pháo tự chế

Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - bỏng và phục hồi chức năng (Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam) những ngày cuối năm liên tục ghi nhận bệnh nhân nhập viện do tai nạn pháo nổ.

Mới đây nhất, một học sinh 10 tuổi tại Tam Kỳ nhập viện trong tình trạng tổn thương lòng bàn tay, đụng dập, tụ máu nhiều. Chưa kể, bệnh nhân còn có vết thương sâu ở cánh tay. Các bác sĩ của Trung tâm Chấn thương chỉnh hình - bỏng và phục hồi chức năng kịp thời cấp cứu xử lý vết thương, tiến hành điều trị cho bệnh nhân. Qua người nhà cho biết, em này học theo Youtube và làm pháo tự chế tại nhà dẫn đến tai nạn.

Trước đó, ngày 18/1, tại thị xã Điện Bàn, Phòng Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức tiếp nhận bệnh nhân N.H.K. (SN2008 ngụ phường Điện Thắng Trung, Điện Bàn) nhập viện trong tình trạng đa thương tích nặng do pháo tự chế.

Em K. được đưa vào cấp cứu trong tình trạng dập phổi, nát hai bàn tay, nhiều vết thương ở bụng, ngực, đầu mặt cổ... choáng nặng. Bệnh nhân được tích cực hồi sức và chuyển lên bệnh viện tuyến trên. Theo những người đi cùng, em K. đã trộn lưu huỳnh và một số chất khác sau đó đưa vào máy xay sinh tố rồi bấm nút để trộn. Lúc này, hỗn hợp phát nổ khiến K. bị thương.

Nâng cao cảnh giác từ gia đình

Càng gần đến Tết Nguyên đán, càng nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra do pháo tự chế. Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổn thương do pháo nổ thường phức tạp và gặp ở nhiều vị trí như bàn tay, mặt, thân người, trong đó gặp phải nhiều nhất thường ở vị trí lòng bàn tay, cánh tay... Việc điều trị thương tích do pháo cũng khó khăn, tốn kém, thậm chí để lại di chứng nặng nề.

Ghi nhận tại nhiều cơ sở y tế, đa số bệnh nhân gặp tai nạn pháo nổ thường ở độ tuổi 10-16 và nguyên nhân là tự chế pháo để chơi dịp tết.

Trong khi đó, hiện nay trên mạng xã hội tình trạng mua bán hóa chất chế tạo pháo cũng như những clip dạy chế tạo pháo vẫn diễn ra công khai. Hàng loạt hội, nhóm trao đổi, mua bán nguyên liệu chế tạo pháo hình thành. Nếu có nhu cầu chỉ cần tham gia vào nhóm là có thể đăng tải thông tin mua các loại thuốc nổ, dây cháy chậm, vỏ… để làm pháo.

Nguyên liệu làm pháo tự chế được thu giữ. Ảnh: S.T

Tại các kênh Youtube, dày đặc clip hướng dẫn cụ thể công thức, trộn hóa chất để tạo pháo. Từ pháo hoa, pháo que bông, pháo trứng cho đến pháo cối, pháo dàn, pháo bi… đều được hướng dẫn.

Theo cơ quan chức năng, pháo tự chế có thành phần hóa học rất đa dạng và dễ dàng mua ở các cửa hàng bán hóa chất, như lưu huỳnh, phốt pho, magie, các bon, nên nhiều người tự chế pháo. Công thức chế tạo pháo hiện nay được chia sẻ nhiều trên mạng, tuy nhiên người chơi thường không kiểm soát được chất lượng, hàm lượng. Đa số người chế tạo pháo đều tiếp xúc gần, trong khi đó các chất này có thể gây cháy nổ bất cứ lúc nào.

Như một hồi chuông báo động, từ sự quản lý của gia đình cho đến công tác giáo dục phía nhà trường cần được đặt lên cao hơn để trẻ ý thức được những nguy hiểm thậm chí vi phạm pháp luật từ việc sử dụng pháo nổ, pháo tự chế.