Cảnh báo lạm dụng Corticoid

Lạm dụng Corticoid - một hợp chất kháng viêm được chỉ định trong nhiều bệnh lý khác nhau để điều trị các bệnh lý da liễu cũng như làm đẹp là điều rất nguy hiểm...

Điều trị cho bệnh nhân tại BV Da liễu Quảng Nam. Ảnh: BVDL

Ông Nguyễn Văn Cầm - Giám đốc Bệnh viện (BV) Da liễu Quảng Nam cho biết, gần đây BV tiếp nhận nhiều trường hợp viêm da khá nặng do dị ứng thuốc, trong đó có Corticoid.

“Nhiều bệnh nhân cho biết là vừa trải qua đợt trị liệu, chăm sóc da ở các spa. Tình trạng bệnh nhân thường là da kích ứng nặng, mẩn ngứa, mụn mọc nhiều, da giãn mạch, làn da mỏng, 2 gò má sạm nám loang lổ với hiện tượng “pháo hoa”. Nhiều trường hợp bị tổn thương rất nặng” - bác sĩ Nguyễn Văn Cầm nói.

Corticoid với các tác dụng dược lý hữu ích như khả năng chống viêm và kháng dị ứng mạnh nên thường được bổ sung vào các chế phẩm dùng ngoài da để điều trị các bệnh như viêm da tiếp xúc, chàm, viêm da cơ địa…

Thuốc giúp giảm ngứa ngáy, phù nề, giúp giảm viêm, giảm đau do mụn trứng cá và duy trì làn da mịn màng, trắng sáng hơn với đặc tính ức chế miễn dịch. Do đó, ngày càng nhiều chế phẩm trôi nổi trên thị trường đã bổ sung Corticoid với ngưỡng vượt mức cho phép nhiều lần vào các sản phẩm trị mụn, làm trắng da, lột da. Đây cũng là lý do nhiều cơ sở làm đẹp quảng cáo có thể lột da, trắng sáng tức thì.

Corticoid ngày càng phổ biến qua nhiều con đường khác nhau như bôi ngoài da, uống, tiêm chích. Việc lạm dụng sản phẩm chứa corticoid trong thời gian dài sẽ gây nên những tổn thương nặng nề cho da.

Không chỉ với các cơ sở làm đẹp không được cấp phép điều trị, nhiều phòng khám da liễu tư nhân hiện nay cũng đang có tình trạng làm dụng Corticoid để điều trị các bệnh lý viêm, nhiễm, nấm, chàm... Tùy theo hàm lượng và thời gian sử dụng thuốc mà các tác dụng phụ là khác nhau, trên cơ địa mỗi người cũng là khác nhau. Liều càng cao, nguy cơ gặp tác dụng phụ càng lớn.

Anh Trần T. (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) phải nằm điều trị tại BV Da liễu trong 10 ngày mới hết các triệu chứng do dị ứng thuốc chứa Corticoid liều cao. Khi có vài vết ngứa xung quanh vùng miệng, nghi ngờ bị chàm, anh tìm đến một phòng khám da liễu trên địa bàn và được kê một tuýp thuốc bôi ngoài da. Tuy nhiên, mới chỉ dùng có 1 lần, da mặt anh bắt đầu nổi mụn nước rộp đỏ, gây ngứa ngáy khó chịu và mất thẩm mỹ.

Lo sợ, anh tìm đến BV Da liễu Quảng Nam và được biết đã bị dị ứng thuốc. May mắn nhập viện điều trị kịp thời, nếu để chậm trễ, khả năng bệnh nhân này phải thực hiện lọc máu... “Tôi nghĩ người dân có các bệnh về viêm da thì vẫn nên đến BV, cơ sở y tế để được xét nghiệm và thăm khám kỹ lưỡng” - anh Trần T. nói.

Bác sĩ Nguyễn Văn Cầm cho biết, việc sử dụng corticoid trong thời gian ngắn từ 1 - 2 tuần đầu thường không gây tác dụng phụ nghiêm trọng hoặc gặp phải những tác dụng phụ nhẹ, dễ nhận biết như bồn chồn, khó ngủ, hay kích ứng dạ dày.

Tuy nhiên, khi sử dụng trong thời gian dài hoặc dùng đợt ngắn nhưng lặp đi lặp lại nhiều lần dễ gặp phải các tác dụng phụ như ban đỏ, rạn da, teo da, chậm liền sẹo, mụn trứng cá, gây đau thượng vị, loét dạ dày tá tràng, tăng nguy cơ nhiễm trùng, khởi phát nhiễm trùng tiềm tàng, ở các vị trí khác nhau.

“Nhiều cơ sở làm đẹp hiện nay không có chức năng điều trị và thực hiện các tiểu phẫu nhưng họ vẫn làm. Do đó, người dân có nhu cầu nên tìm đến các cơ sở y tế được cấp phép, cũng như nên sử dụng mỹ phẩm tại các cơ sở uy tín, có nhãn mác đường hoàng” - bác sĩ Cầm khuyến cáo.