Chuyên gia WHO đến tận nhà khám và tiêm vắc xin cho người dân Hội An

(QNO) - Sáng nay 10.11, phái đoàn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam do TS-BS. Vũ Minh Hương làm trưởng đoàn đã đến TP.Hội An kiểm tra công tác phòng chống Covid-19 và tiêm vắc xin. Đoàn đến quan sát tiêm chủng tại 3 xã, phường: Cẩm Châu, Cẩm Thanh và Cẩm Hà - địa bàn có dân cư đông và nhiều người nước ngoài sinh sống, làm việc.

Đoàn công tác WHO tại Việt Nam kiểm tra các điểm tiêm ngừa vắc xin tại TP.Hội An. Ảnh: MINH QUÂN

Hiện tại, Hội An tổ chức 15 điểm tiêm tại 13 trạm y tế và 2 bệnh viện, mỗi điểm tiêm khoảng 500 - 800 người/ngày. Công tác tiêm chủng đảm bảo các nguyên tắc an toàn, phòng chống dịch.

Những ngày này, TP.Hội An đang tổng lực tiêm ngừa vắc xin Covid-19 cho toàn dân. Ảnh: MINH QUÂN

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế TP.Hội An, để bảo đảm tiến độ tiêm vắc xin ngừa Covid-19, đơn vị đã huy động 150 người tham gia, kể cả lực lượng cán bộ y tế về hưu.

Hiện dân số Hội An từ 18 tuổi trở lên có 77.977 người, trong đó 68.106 người đã tiêm mũi 1 và 6.828 người đã tiêm mũi 2 (đạt tỷ lệ 87,34%). Người nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Hội An có hơn 70% đã tiêm mũi 2 và gần 99% được tiêm mũi 1.

Kiểm tra công đoạn kê khai thông tin tiêm vắc xin. Ảnh: MINH QUÂN

Theo tiến độ cũng như lượng vắc xin được phân bổ, Hội An phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt hơn 95% dân số từ 18 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19.

Hiện tại Trung tâm Y tế TP.Hội An đang rà soát những đối tượng có bệnh nền, người cao tuổi già yếu để đề xuất loại vắc xin thích hợp.

TS-BS. Vũ Minh Hương (bên trái) - trưởng đoàn công tác, phụ trách tiêm chủng vắc xin của WHO nói chuyện với người dân Hội An tại điểm tiêm vắc xin. Ảnh: MINH QUÂN

Ông Huỳnh Công Quang - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam (CDC) cho biết, Hội An là một trong những địa phương của tỉnh được ưu tiên phân bổ số lượng vắc xin. Đến thời điểm hiện tại, Hội An làm rất tốt công tác tiêm ngừa, cả công tác huy động nhân lực và bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn cho cán bộ y tế.

Đến nay Hội An tiêm vắc xin cho người nước ngoài cơ bản đạt chỉ tiêu. Ảnh: MINH QUÂN

TS-BS. Vũ Minh Hương đến tận nhà khám bệnh và chuẩn bị tiêm vắc xin ngừa Covid-19 cho Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thùy (104 tuổi, xã Cẩm Thanh). Ảnh: MINH QUÂN

Cán bộ y tế TP.Hội An đến từng nhà để tiêm ngừa vắc xin cho người dân không thể đến các điểm tiêm tập trung. Ảnh: MINH QUÂN

Sau khi đi kiểm tra các điểm tiêm ngừa vắc xin, TS-BS. Vũ Minh Hương - phụ trách tiêm chủng của WHO tại Việt Nam đánh giá cao công tác phòng chống dịch và tiêm vắc xin ngừa Covid-19 của Quảng Nam nói chung, Hội An nói riêng.

“Hội An là một trong những địa phương làm rất tốt công tác phòng chống dịch và tiêm ngừa cho người dân. Từ khâu kiểm soát đến kiểm tra sức khỏe và tiêm chủng được thực hiện rất bài bản. Với tiến độ và nỗ lực của cả Quảng Nam và Hội An sẽ góp phần rất lớn trong việc khống chế dịch, đưa hoạt động du lịch và cuộc sống trở lại bình thường” - TS-BS. Vũ Minh Hương nói.

Cán bộ y tế đến nhà tiêm vắc xin cho người dân gặp khó khăn trong việc đi lại. Ảnh: MINH QUÂN

Ngày mai 11.11, đoàn công tác của WHO sẽ kiểm tra công tác phòng chống dịch và tiêm ngừa vắc xin tại Điện Bàn.