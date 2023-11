Cứu sống một bệnh nhân lớn tuổi bị nhồi máu cơ tim nguy kịch

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa cấp cứu thành công một nữ bệnh nhân lớn tuổi bị nhồi máu cơ tim nguy kịch. Điều đặc biệt, bệnh nhân là mẹ Việt Nam anh hùng có 6 người con hy sinh.

Theo đó, vào ngày 27/10, Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam tiếp nhận một bệnh nhân nữ lớn tuổi vào viện vì đau ngực cấp. Bệnh nhân là Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị K., ở xã Quế Thuận (huyện Quế Sơn) có 6 người con đều đã hy sinh. Mẹ đang sống cùng người chăm sóc tại địa phương. Mẹ K. cũng đang được Công an tỉnh Quảng Nam phụng dưỡng.

Theo lời kể của người đi cùng, sáng sớm ngày 27/10, mẹ K. đau ngực trái dữ dội, kèm theo khó thở và choáng váng. Người chăm sóc sau khi báo cho cơ quan phụng dưỡng, mẹ được đưa vào cấp cứu tại BVĐK Quảng Nam.

Tại đây, dù đã được cấp cứu nhưng mẹ K. vẫn còn đau ngực trái, vã mồ hôi, tay chân lạnh, huyết áp tụt. Mẹ K. được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp có choáng. Ngay sau đó, các bác sĩ đã tiến hành xử trí cấp cứu ban đầu và kích hoạt hệ thống báo động đỏ của bệnh viện.

Bệnh nhân nhanh chóng được hội chẩn với ekip can thiệp tim mạch. Ông Phạm Ngọc Ẩn - Giám đốc BVĐK Quảng Nam trực tiếp ký giấy cam đoan thủ thuật vì mẹ K. không có thân nhân.

Sau khi tiến hành chụp động mạch vành, kết quả cho thấy bệnh nhân bị tắc một nhánh chính của động mạch vành trái (LAD -Left Anterior Descending). Bệnh nhân được đặt một stent tái thông động mạch vành bị tắc.

Sau can thiệp, mẹ K. dần khỏe lại, tình trạng choáng cải thiện. Đến ngày 31/10, bệnh nhân hoàn toàn bình phục nhờ vào sự chăm sóc tận tình của nhân viên Khoa Nội - Tim mạch và cơ quan phụng dưỡng. Được biết, toàn bộ chi phí ngoài bảo hiểm y tế cho can thiệp và điều trị được cơ quan phụng dưỡng và BVĐK Quảng Nam cùng chi trả.

BVĐK Quảng Nam đã triển khai can thiệp tim mạch từ năm 2013 và đã thực hiện hơn 5.000 ca kỹ thuật cao như can thiệp động mạch vành qua da, đặt máy tạo nhịp, can thiệp động mạch ngoại biên, chụp - can thiệp động mạch não, thăm dò - triệt đốt các rối loạn nhịp, tắc mạch tạng trong các xuất huyết nội tạng…

Sau 10 năm đi vào hoạt động, đơn vị can thiệp của bệnh viện đã cứu sống nhiều bệnh nhân nặng nguy kịch, giảm sự quá tải cho tuyến trên.