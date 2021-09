Hãy tiêm vắc xin khi đến lượt

Dự kiến Quảng Nam sẽ tiếp nhận khoảng 50 nghìn liều vắc xin Vero Cell thời gian tới. Số vắc xin này sẽ được sử dụng trong chiến dịch tiêm chủng ngừa Covid-19 sắp tới.

Quảng Nam đã tiêm được 293.700 liều vắc xin cho nhiều đối tượng, trong đó hơn 55 nghìn người đã tiêm đủ 2 mũi. Ảnh: L.T.K

Kiểm định nghiêm ngặt

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh (CDC) cho biết, vắc xin Vero Cell của Sinopharm là một trong 6 loại vắc xin phòng Covid-19 đã được Bộ Y tế cấp phép sử dụng tại Việt Nam, bao gồm AstraZeneca, Sputnik V, Pfizer, Moderna và Janssen.

Vắc xin Vero Cell được Viện Kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế (Bộ Y tế) kiểm định theo quy trình nghiêm ngặt và được cấp giấy chứng nhận trước khi sử dụng tiêm cho người dân. Từ ngày 8.7 đến nay, đã có nhiều tỉnh thành trong cả nước triển khai tiêm vắc xin Vero Cell cho người dân.

Ông Kiệm cho rằng, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã đánh giá hiệu quả, tính an toàn và chất lượng của vắc xin Vero Cell. Theo đó, 2 liều vắc xin Vero Cell của Sinopharm được tiêm cách nhau 21 ngày có hiệu quả đạt đến 79% chống lại SARS-CoV-2 không triệu chứng và có hiệu lực được tính 14 ngày trở đi sau liều thứ hai.

Cũng theo WHO, lợi ích mà vắc xin Sinopharm đem lại lớn hơn những nguy cơ đã được biết hoặc có thể xảy ra. WHO khuyến nghị sử dụng vắc xin Sinopharm dựa trên lộ trình ưu tiên của WHO, với tất cả các biến thể đang có ở Việt Nam.

WHO cũng đưa ra thông điệp hãy tiêm bất kỳ loại vắc xin có sẵn khi đến lượt. “Vắc xin giúp bảo vệ bạn và cả những người xung quanh bạn. Vắc xin cũng sẽ làm giảm nguy cơ biến thể Delta lan truyền trong cộng đồng và gây ra các biến thể mới” - thông điệp từ WHO.

Chưa ghi nhận phản ứng nghiêm trọng

Bộ Y tế khẳng định, tất cả vắc xin được cấp phép và đưa về Việt Nam sử dụng đều đảm bảo an toàn và hiệu quả. Vắc xin Vero Cell do Sinopharm sản xuất, đã được cấp phép sử dụng tại 64 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho rằng, không nên lựa chọn vắc xin, có vắc xin nào thì tiêm vắc xin đó. Hiện tất cả vắc xin Bộ Y tế cấp phép sử dụng đều đã được WHO cấp phép và các nước đã sử dụng, không phải vắc xin này tiêm cho nhóm này, vắc xin kia tiêm cho nhóm kia.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.Hồ Chí Minh cho biết, các loại vắc xin phòng Covid-19 được tiêm vào cơ thể sẽ tạo ra kháng thể trung hòa với vi rút. Kháng thể này được tạo ra từ tuần lễ thứ 2 sau khi tiêm.

Không có loại vắc xin nào ngăn chặn được 100% vi rút, nhưng kháng thể từ vắc xin sẽ giúp ngăn chặn sự xâm nhập của vi rút vào các tế bào, làm giảm quá trình gây tổn thương tế bào các cơ quan bên trong cơ thể, ngăn chặn quá trình gây bệnh lý…

Do đó, những người đã tiêm vắc xin, có kháng thể bảo vệ thì khả năng mắc Covid-19 sẽ giảm, nếu có mắc cũng triệu chứng nhẹ, ít khả năng tăng nặng và tử vong.

Vắc xin Sinopharm được chỉ định tiêm phòng cho người từ 18 tuổi trở lên. Lịch tiêm gồm 2 mũi, mũi 2 cách mũi 1 từ 3 - 4 tuần.

Ông Trần Văn Kiệm cho biết, ở các tỉnh, thành đã tiêm vắc xin Vero Cell, phản ứng sau tiêm chủng ghi nhận được hầu hết là nhẹ đến trung bình và tồn tại trong thời gian ngắn như đau tại chỗ tiêm, không phổ biến đỏ, sưng, cứng, ngứa. Phản ứng toàn thân phổ biến nhất là đau đầu, sốt, mệt mỏi cơ, đau cơ, đau khớp, ho, khó thở, buồn nôn, tiêu chảy và ngứa.

“Đây là những phản ứng thông thường sau khi tiêm vắc xin mà bất cứ loại vắc xin ngừa Covid-19 nào cũng có. Những dấu hiệu này cho thấy hệ thống miễn dịch của cơ thể đang phản ứng với kháng nguyên của vắc xin, đồng thời là chất kích hoạt đáp ứng miễn dịch.

Do đó, các phản ứng sau tiêm phổ biến ở mức độ nhẹ hoặc trung bình là một dấu hiệu tốt cho thấy vắc xin đang hoạt động, các dấu hiệu này thường tự biến mất sau vài ngày” - ông Kiệm nói.

Tại cuộc làm việc của Ban chỉ đạo cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19 hôm 27.9, Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng ban Chỉ đạo Phan Việt Cường cho biết, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “5K + vắc xin” để góp phần ngăn chặn dịch bệnh, sớm ổn định và đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường mới.

Đồng thời, để bảo đảm mục tiêu kép là phòng, chống dịch và tạo điều kiện phục vụ, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh thì cần phải nhanh chóng đạt được miễn dịch cộng đồng từ việc tiêm vắc xin. Hiện Quảng Nam mới có 34,5% số đối tượng trên 18 tuổi được tiêm.

“Sàng lọc đối tượng tiêm vắc xin chứ không phải lựa chọn vắc xin để tiêm. Vắc xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất. Trên tinh thần kịp thời, hiệu quả để tạo miễn dịch cộng đồng, người dân cần chủ động tiêm vắc xin ngay khi đến lượt” - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nói.