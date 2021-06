Công an Quảng Nam tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2

THÀNH CÔNG - QUỐC HUY | 22/06/2021 - 17:11

(QNO) - Sáng 22.6, Bệnh xá Công an Quảng Nam đã triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 đợt 2 cho cán bộ chiến sĩ công an tỉnh và Trại giam An Điềm (Bộ Công an).