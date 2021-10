Hội An đặt mục tiêu tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 75% dân số

(QNO) - UBND TP.Hội An vừa họp rà soát, rút kinh nghiệm công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong thời gian qua và chuẩn bị triển khai tiêm chủng giai đoạn mới.

Hội An đang đẩy nhanh tốc độ tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh: QUỐC HẢI

Sau 8 đợt tiêm, đến ngày 30.9 TP.Hội An có hơn 26.500 người được tiêm mũi 1 và 4.457 người hoàn thành mũi 2. Việc phân bổ vắc xin được công khai, minh bạch, đúng đối tượng ưu tiên theo chỉ đạo của tỉnh.

Các đơn vị y tế phối hợp tốt, huy động tất cả nguồn nhân lực, vật lực để thực hiện. Ban đầu người dân được tiêm tại 2 bệnh viện, sau đó chuyển dần điểm tiêm về trạm y tế xã, phường, hướng đến triển khai độc lập tại các địa phương trong thời gian tới. Trong hơn 31.000 lượt tiêm vắc xin, chỉ có 15 trường hợp nhập viện theo dõi với mức độ phản ứng nhẹ.

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Anh - Giám đốc Trung tâm Y tế TP.Hội An cho biết, thực tế cho thấy vắc xin Covid-19 đảm bảo an toàn, tỷ lệ phản ứng sau tiêm thấp. Hội An đang đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng để đạt mục tiêu 75% dân số được tiêm.

Theo Ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh, thời gian tới 9 huyện đồng bằng, trong đó có Hội An phải đảm bảo năng lực tiêm chủng với số lượng hơn 5.000 người/ngày. Tại Hội An, công tác tiêm chủng đợt mới sẽ tiến hành tại 13 trạm y tế xã, phường và 2 bệnh viện.