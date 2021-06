Hôm nay 16.6, Quảng Nam tiêm vắc xin phòng Covid-9 đợt 2

AN BÌNH - XUÂN HIỀN | 16/06/2021 08:54

(QNO) - Ngày 15.6, UBND tỉnh ban hành Công văn 3583 yêu cầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Quảng Nam triển khai tiêm vắc xin Covid-19 đợt 2 từ hôm nay 16.6. Ảnh: X.H

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố huy động toàn bộ lực lượng y tế cùng các lực lượng khác gồm công an, quân đội, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội... tham gia hỗ trợ để tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 đảm bảo an toàn. Phấn đấu hoàn thành tiêm vắc xin phân bổ đợt này trong thời gian sớm nhất có thể. Huy động cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng xử lý các trường hợp tai biến nặng sau tiêm, đảm bảo tiêm đến đâu an toàn đến đó.



Các sở, ban ngành, UBND các địa phương, đơn vị liên quan căn cứ kế hoạch triển khai tiêm vắc xin của Sở Y tế và nguồn vắc xin được phân bổ từng đợt, khẩn trương cung cấp danh sách, chủ động phối hợp, hỗ trợ Sở Y tế trong quá trình tiêm vắc xin. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc không triển khai thực hiện được thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế).

* Sở Y tế vừa có kế hoạch yêu cầu các địa phương triển khai tiêm vắc xin AstraZeneca phòng Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên.

Đợt này Quảng Nam được phân bổ 23.630 liều vắc xin. Thời gian tiêm chủng chia làm 2 lần: lần 1 tổ chức tiêm mũi 1 từ ngày 16.6 và kết thúc vào ngày 25.6; lần 2 tổ chức tiêm mũi 2 cho đối tượng đã tiêm mũi 1 trong đợt 1, từ ngày 28.6 và kết thúc vào ngày 9.7.

Sở Y tế giao Trung tâm Y tế các địa phương chủ động phối hợp các cơ sở đảm bảo đủ điều kiện tiêm chủng và tiến hành tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 cho các đối tượng theo quy định.

Dự kiến kinh phí triển khai tiêm vắc xin đợt 2 hơn 502 triệu đồng.