Hướng dẫn xử trí khi phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19

(QNO) - Bộ Y tế vừa có Quyết định 3982 ban hành hướng dẫn tạm thời dự phòng và xử trí Covid-19 do chủng vi rút SARS-CoV-2 ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh.

Theo đó, quy định nguyên tắc xử trí phụ nữ mang thai nhiễm hoặc nghi nhiễm Covid-19 như sau: ưu tiên các điều trị nội khoa trước; phân loại mức độ lâm sàng và điều trị theo Quyết định 3416 của Bộ Y tế về hướng dẫn chẩn đoán, điều trị viêm đường hô hấp cấp tính do chủng vi rút SARS-CoV-2 và các văn bản cập nhật (nếu có) của Bộ Y tế; hạn chế các can thiệp sản khoa trong thời gian nghi nhiễm, nhiễm Covid-19, trừ khi có chỉ định cần can thiệp cấp cứu hoặc bán cấp, hoặc khi mẹ có dấu hiệu trở nặng.

Đồng thời cân nhắc lợi ích giữa điều trị suy hô hấp mẹ và can thiệp sản khoa trong thời gian sản phụ nhiễm Covid-19: mức độ nhiễm Covid-19, tuổi thai, tình trạng thai, các chỉ định can thiệp cấp cứu sản khoa.