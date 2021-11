Không để thiếu máu cho bệnh nhân

Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt, hoạt động hiến máu tình nguyện cũng gặp nhiều khó khăn, lượng máu dự trữ tại các bệnh viện có lúc gần cạn kiệt.

Vận động hiến máu máu tình nguyện từ cơ sở cho đến các đơn vị y tế để đảm bảo nguồn máu dự trữ cứu người bệnh. Ảnh: L.X

Bác sĩ trực tiếp hiến máu

Dù nhiều người đã đăng ký tham gia hiến máu từ trước nhưng do dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến họ lo ngại và nhiều hoạt động hiến máu tình nguyện bị trì hoãn. Có thời điểm một số bệnh viện “chật vật” nguồn máu điều trị và cấp cứu cho bệnh nhân. Ngay trong những thời điểm nguy cấp, chính lực lượng y bác sĩ tại bệnh viện tình nguyện hiến máu để cứu sống bệnh nhân.

Bác sĩ Trần Thị Thảo - Trưởng khoa Huyết học truyền máu Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Quảng Nam cho biết, mỗi ngày BVĐK Quảng Nam cần khoảng 60 đơn vị máu để phẫu thuật, cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân nặng do chấn thương, tai nạn giao thông, bệnh hiểm nghèo như ung thư, thận mạn tính cần lọc máu…

Trong đó có những ca phẫu thuật cấp cứu cần đến vài chục đơn vị máu. Có những lúc ngân hàng máu dự trữ không đủ đơn vị máu cho bệnh nhân, các điều dưỡng, y bác sĩ tại đây tình nguyện cho máu lúc nguy cấp.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kiều Trinh (Khoa sản, BVĐK Quảng Nam) cho biết, với tính chất đặc thù của khoa sản thì máu để cấp cứu cho bệnh nhân nhiều khi rất khẩn cấp, nếu không có kịp thời sẽ dễ ảnh hưởng đến tính mạng của mẹ.

“Mới đây, một thai phụ (thai 33 tuần tuổi) vào viện với tình trạng chảy máu âm đạo. Sau khi thăm khám, thai phụ được chẩn đoán là nhau cài răng lược phải chuyển mổ cấp cứu, trong quá trình mổ chúng tôi phải chuyền 18 đơn vị máu cho thai phụ, cũng may lúc đó có nguồn máu của bệnh viện và vận động thêm từ người nhà” - bác sĩ Trinh nói.

BVĐK Quảng Nam là một trong những cơ sở y tế làm tốt công tác vận động cán bộ viên chức tham gia hiến máu kịp thời cho bệnh nhân. Để chủ động đảm bảo đủ nguồn máu trong ngân hàng máu của bệnh viện, từng khoa phòng vận động cán bộ viên chức tham gia hiến máu kịp thời. Kết quả, bệnh viện đã huy động được cơ số máu dự trữ, kịp thời bổ sung nguồn máu cho các hoạt động điều trị, cấp cứu người bệnh.

Với phương châm “Hiến máu an toàn - đừng ngại Covid-19”, BVĐK Quảng Nam đảm bảo công tác tiếp nhận và cung cấp máu trong thời điểm chống dịch với 3 tiêu chí: An toàn cho người hiến máu; An toàn cho người nhận máu và An toàn cho nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận và cung cấp máu.

Vận động từ cơ sở

Trong những ngày đầu tháng 11, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Quảng Nam tổ chức hiến máu tình nguyện tại huyện Đại Lộc và TP.Hội An. Kết quả thu được trong 2 ngày thực hiện chiến dịch là hơn 800 đơn vị máu. Nguồn máu này được phân bổ cho BVĐK Trung ương Quảng Nam, BVĐK Quảng Nam, BVĐK Khu vực Quảng Nam và BVĐK Khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Ông Phan Xuân Chiến - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện Đại Lộc cho biết, đây là đợt hiến máu lần thứ 3 của huyện trong năm nay. Theo kế hoạch của tỉnh, huyện Đại Lộc được phân thành 4 đợt với chỉ tiêu là 1.000 đơn vị máu, nhưng đến nay huyện đã vượt chỉ tiêu với 1.193 đơn vị máu.

“Sở dĩ có số lượng người tham gia đông như vậy là nhờ tuyên truyền, vận động, kêu gọi bằng nhiều kênh truyền thông như tại các cuộc họp ban ngành, đoàn thể, trên các nhóm zalo, facebook, hay loa phát thanh địa phương.

Tại mỗi điểm hiến máu, chúng tôi đều tuân thủ nghiêm quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho người tham gia hiến máu. Người cho máu được sắp xếp lịch hiến theo khung giờ, hướng dẫn phân luồng an toàn. Mỗi người đều tuân thủ khai báo y tế qua app trên điện thoại, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, khử khuẩn và giãn cách” - ông Chiến nói.

Đến nay, toàn tỉnh có 201 câu lạc bộ hiến máu với 7.499 thành viên. Quảng Nam vẫn duy trì 136 câu lạc bộ hiến máu dự bị với 6.265 thành viên tham gia, 12 câu lạc bộ gia đình hiến máu với 151 thành viên, 19 câu lạc bộ vận động hiến máu tình nguyện với 233 thành viên.

Theo ông Lê Tấn Minh - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tổ chức được gần 50 đợt hiến máu, tiếp nhận hơn 10.000 đơn vị máu. Dự kiến từ nay tới cuối năm, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh tiếp tục có kế hoạch vận động thêm 1.450 đơn vị máu để phục vụ kịp thời cho cấp cứu, điều trị trong bối cảnh hiện nay.