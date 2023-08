Mổ cứu thành công trường hợp vỡ đại tràng do táo bón

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn - Hội An (đổi tên từ Thái Bình Dương - Hội An) vừa tiếp nhận mổ cứu thành công một trường hợp vỡ ruột già do táo bón.

Bệnh nhân Trần Thị L. (66 tuổi, xã Duy Hải, Duy Xuyên) vào viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, nhiễm trùng nhiễm độc. Sau khi thăm khám hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán vỡ ruột, nhiễm trùng nhiễm độc nặng.

Bệnh nhân được phẫu thuật cấp cứu, rửa lấy sạch phân trong ổ bụng, khâu chỗ vỡ đại tràng, làm hậu môn tạm trên dòng. Ca mổ được phối hợp đồng bộ, theo dõi xử trí sát sao từ đơn vị cấp cứu nhận bệnh ban đầu - khoa gây mê - hồi sức sau mổ; điều trị hồi sức tích cực tại khoa hồi sức. Sau gần 8 ngày điều trị bệnh nhân xuất viện trong tình trạng ổn định, không nhiễm trùng vết mổ hay có biến chứng khác.

BSCKII. Trần Văn Thành - trực tiếp phẫu thuật cho biết, bệnh nhân lớn tuổi ở nhà một mình, 5 ngày không đại tiện được do táo bón, xuất hiện đau bụng, hôm sau mới được người nhà đưa vào viện. Đây trường hợp khó chẩn đoán do khó khai thác bệnh sử, trên hình ảnh cận lâm sàng không rõ ràng, bệnh nhân nhập viện muộn, tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc nặng, thể trạng bệnh nhân gầy suy kiệt, phân từ ruột già đổ vào ổ phúc mạc khá nhiều; các quai ruột và thành bụng phản ứng viêm nặng.

Sau mổ với sự chăm sóc hồi sức tích cực từ đơn vị hồi sức, vận động sớm và ăn uống sớm, bệnh nhân hồi phục khá nhanh, vết thương lành tốt mà không bị nhiễm trùng vết mổ (các trường hợp như thế này rất dễ bị nhiễm trùng vết mổ và bệnh nhân phải điều trị dài ngày).