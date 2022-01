Ngày 15.1, Quảng Nam có 255 ca mắc Covid-19, 187 ca cộng đồng

(QNO) - Chiều 15.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 255 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Thị xã Điện Bàn ghi nhận 94 ca trong đó 74 ca cộng đồng (Điện An 1 ca, Điện Dương 4 ca, Điện Hòa 2 ca, Điện Hồng 1 ca, Điện Minh 2 ca, Điện Nam Bắc 19 ca, Điện Nam Đông 3 ca, Điện Nam Trung 4 ca, Điện Ngọc 13 ca, Điện Phong 1 ca, Điện Phước 1 ca, Điện Phương 2 ca, Điện Quang 3 ca, Điện Thắng Nam 1 ca, Điện Thắng Trung 11 ca, Điện Thọ 2 ca, Điện Tiến 1 ca, Điện Trung 2 ca, Vĩnh Điện 1 ca), trong những ca cộng đồng có 21 trường hợp liên quan đến Công ty Việt Vương 2 (KCN Điện Nam - Điện Ngọc) và 20 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Duy Xuyên ghi nhận 40 ca trong đó 35 ca cộng đồng (Duy Châu 1 ca, Duy Hải 2 ca, Duy Hòa 4 ca, Duy Nghĩa 1 ca, Duy Phước 1 ca, Duy Sơn 1 ca, Duy Tân 6 ca, Duy Thành 1 ca, Duy Trinh 3 ca, Duy Trung 2 ca, Duy Vinh 3 ca, Nam Phước 10 ca) và 5 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Thăng Bình ghi nhận 20 ca trong đó 17 ca cộng đồng (Bình Chánh 3 ca, Bình Nam 1 ca, Bình Phục 2 ca, Bình Quế 1 ca, Bình Quý 3 ca, Bình Tú 3 ca, Hà Lam 4 ca) và 3 ca đã giám sát, cách ly.

TP.Hội An ghi nhận 29 ca trong đó 14 ca cộng đồng (Cẩm An 1 ca, Cẩm Châu 1 ca, Cẩm Phô 3 ca, Cửa Đại 4 ca, Minh An 1 ca, Sơn Phong 1 ca, Tân An 3 ca) và 15 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Quế Sơn ghi nhận 17 ca trong đó 12 ca cộng đồng (Hương An 2 ca, Quế An 3 ca, Quế Châu 1 ca, Quế Mỹ 1 ca, Quế Xuân I 4 ca, Quế Xuân II 1 ca) và 5 ca đã giám sát, cách ly.

TP.Tam Kỳ ghi nhận 18 ca trong đó 11 ca cộng đồng (An Mỹ 1 ca, An Phú 1 ca, Phước Hòa 1 ca, Tam Ngọc 1 ca, Tam Thăng 1 ca, Tam Thanh 1 ca, Tân Thạnh 1 ca, Trường Xuân 4 ca) và 7 ca đã giám sát, cách ly.



Huyện Núi Thành ghi nhận 11 ca trong đó 7 ca cộng đồng (Tam Anh Bắc 1 ca, Tam Mỹ Đông 2 ca, Tam Xuân I 1 ca, thị trấn Núi Thành 3 ca) và 4 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Nông Sơn ghi nhận 8 ca trong đó 7 ca cộng đồng (Quế Trung 6 ca, Sơn Viên 1 ca) và 1 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Đại Lộc ghi nhận 8 ca trong đó 5 ca cộng đồng (Ái Nghĩa 2 ca, Đại Hồng 2 ca, Đại Nghĩa 1 ca) và 3 ca đã giám sát, cách ly.



Huyện Nam Giang ghi nhận 4 ca trong đó 1 ca cộng đồng tại Đắc Pring và 3 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Phú Ninh ghi nhận 4 ca trong đó 3 ca cộng đồng (Tam Đàn 2 ca, Tam Dân 1 ca) và 1 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Hiệp Đức ghi nhận 1 ca cộng đồng tại Bình Lâm.

Huyện Tiên Phước ghi nhận 1 ca đã giám sát, cách ly.

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19

Từ 18.7.2021 đến nay, Quảng Nam có 9.050 ca bệnh công bố cụ thể 4.675 ca bệnh cộng đồng, 3.692 ca lây nhiễm thứ phát, 478 ca xâm nhập từ các tỉnh và 205 ca nhập cảnh.

Quảng Nam đang cách ly tại cơ sở y tế 1.563 người trong đó 1.527 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị và 36 người có yếu tố dịch tễ và triệu chứng.

Chiều 15.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 874 ca mắc Covid-19, gồm: 8 ca cách ly tập trung, 214 ca cách ly tại nhà, 35 ca trong khu phong tỏa và 617 ca chưa cách ly.

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 16.305 ca (tăng 279 ca so với ngày hôm qua), nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27.4 đến nay lên 1.979.186 tại 63 tỉnh thành. Trong số này, 12.695 ca đang điều tra dịch tễ, 3.610 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 139 ca tử vong.