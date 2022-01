Ngày 21.1, Quảng Nam có 344 ca mắc Covid-19, 309 ca cộng đồng

(QNO) - Chiều 21.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 344 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Cấp độ dịch tại các địa phương.

Thị xã Điện Bàn ghi nhận 98 ca trong đó 90 ca cộng đồng (Điện An 6 ca, Điện Dương 10 ca, Điện Hòa 1 ca, Điện Hồng 2 ca, Điện Minh 2 ca, Điện Nam Bắc 6 ca, Điện Nam Đông 5 ca, Điện Nam Trung 7 ca, Điện Ngọc 28 ca, Điện Phong 2 ca, Điện Phước 1 ca, Điện Phương 4 ca, Điện Thắng Bắc 1 ca, Điện Thắng Nam 2 ca, Điện Thắng Trung 6 ca, Điện Thọ 2 ca, Vĩnh Điện 5 ca), trong những ca cộng đồng có 9 trường hợp liên quan đến chợ Vĩnh Điện, 9 trường hợp liên quan tới Công ty Rieker và 8 ca đã giám sát, cách ly.

TP.Tam Kỳ ghi nhận 74 ca trong đó 69 ca cộng đồng (An Mỹ 7 ca, An Sơn 33 ca, An Xuân 15 ca, Phước Hòa 1 ca, Tam Phú 1 ca, Tam Thăng 7 ca, Tam Thanh 2 ca, Tân Thạnh 2 ca, Trường Xuân 1 ca) và 5 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Thăng Bình ghi nhận 62 ca trong đó 59 ca cộng đồng (Bình Đào 1 ca, Bình Định Bắc 1 ca, Bình Dương 1 ca, Bình Giang 2 ca, Bình Hải 5 ca, Bình Lãnh 1 ca, Bình Minh 2 ca, Bình Nam 6 ca, Bình Nguyên 4 ca, Bình Phục 9 ca, Bình Quế 1 ca, Bình Quý 4 ca, Bình Triều 8 ca, Bình Tú 10 ca, Bình Trung 1 ca, Hà Lam 3 ca) và 3 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Đại Lộc ghi nhận 19 ca trong đó 16 ca cộng đồng (Ái Nghĩa 3 ca, Đại Hòa 5 ca, Đại Hồng 1 ca, Đại Minh 1 ca, Đại Nghĩa 3 ca, Đại Thắng 3 ca) và 3 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Duy Xuyên ghi nhận 19 ca trong đó 14 ca cộng đồng (Duy Châu 1 ca, Duy Hải 1 ca, Duy Hòa 1 ca, Duy Phước 2 ca, Duy Thành 2 ca, Duy Trinh 2 ca, Nam Phước 5 ca) và 5 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Quế Sơn ghi nhận 18 ca trong đó 14 ca cộng đồng (Đông Phú 2 ca, Quế Long 1 ca, Quế Mỹ 4 ca, Quế Phú 4 ca, Quế Xuân I 2 ca, Quế Xuân II 1 ca) và 4 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Tiên Phước ghi nhận 17 ca cộng đồng (Tiên Cảnh 3 ca, Tiên Châu 3 ca, Tiên Kỳ 3 ca, Tiên Lộc 2 ca, Tiên Mỹ 4 ca, Tiên Ngọc 1 ca, Tiên Thọ 1 ca).

TP.Hội An ghi nhận 16 ca trong đó 15 ca cộng đồng (Cẩm Châu 3 ca, Cẩm Hà 1 ca, Cẩm Nam 1 ca, Cẩm Kim 4 ca, Cẩm Thanh 1 ca, Cửa Đại 2 ca, Tân An 2 ca, Thanh Hà 1 ca) và 1 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Núi Thành ghi nhận 8 ca trong đó 4 ca cộng đồng (Tam Anh Bắc 1 ca, Tam Hiệp 2 ca, Tam Mỹ Đông 1 ca) và 4 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Phú Ninh ghi nhận 6 ca trong đó 5 ca cộng đồng (Tam Dân 2 ca, Tam Đàn 1 ca, Tam Thành 1 ca, Tam Lãnh 1 ca) và 1 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Hiệp Đức ghi nhận 3 ca trong đó 2 ca cộng đồng tại Quế Thọ và 1 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Đông Giang ghi nhận 2 ca cộng đồng tại Kà Dăng.

Huyện Bắc Trà My ghi nhận 1 ca cộng đồng tại Trà Tân.

Huyện Nông Sơn ghi nhận 1 ca cộng đồng tại Ninh Phước.

>> Nhấn vào đây để xem địa điểm dịch tễ liên quan đến các ca bệnh công bố hôm nay (21.1)

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19

Ngày 21.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 964 ca mắc Covid-19, gồm 4 ca cách ly tập trung, 333 ca cách ly tại nhà, 16 ca trong khu phong tỏa và 611 ca chưa cách ly.