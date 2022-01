Ngày 23.1, Quảng Nam có 435 ca mắc Covid-19, 321 ca cộng đồng

(QNO) - Chiều 23.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 435 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Thị xã Điện Bàn ghi nhận 97 ca trong đó 89 ca cộng đồng (Điện An 6 ca, Điện Dương 6 ca, Điện Hòa 3 ca, Điện Minh 5 ca, Điện Nam Bắc 8 ca, Điện Nam Đông 10 ca, Điện Nam Trung 10 ca, Điện Ngọc 16 ca, Điện Phong 3 ca, Điện Phương 5 ca, Điện Quang 1 ca, Điện Thắng Bắc 7 ca, Điện Thắng Nam 1 ca, Điện Thắng Trung 3 ca, Điện Thọ 2 ca, Vĩnh Điện 2 ca, Điện Trung 1 ca) và 8 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Đại Lộc ghi nhận 65 ca trong đó 55 ca cộng đồng (Ái Nghĩa 25 ca, Đại Cường 6 ca, Đại Hiệp 4 ca, Đại Hòa 4 ca, Đại Hồng 3 ca, Đại Hưng 1 ca, Đại Minh 2 ca, Đại Phong 3 ca, Đại Quang 2 ca, Đại Thạnh 1 ca, Đại Thắng 4 ca) và 10 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Thăng Bình ghi nhận 49 ca trong đó 38 ca cộng đồng (Bình An 1 ca, Bình Đào 1 ca, Bình Giang 3 ca, Bình Hải 3 ca, Bình Lãnh 1 ca, Bình Minh 7 ca, Bình Nam 3 ca, Bình Phục 1 ca, Bình Quế 1 ca, Bình Quý 2 ca, Bình Sa 1 ca, Bình Triều 5 ca, Bình Tú 3 ca, Bình Trung 5 ca, Hà Lam 1 ca), trong những ca cộng đồng có 8 trường hợp liên quan đến Công ty may Garmex (Cụm công nghiệp Hà Lam) và 11 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Tiên Phước ghi nhận 42 ca trong đó 27 ca cộng đồng (Tiên Châu 15 ca, Tiên Hiệp 1 ca, Tiên Kỳ 6 ca, Tiên Lộc 3 ca, Tiên Mỹ 1 ca, Tiên Ngọc 1 ca), trong những ca cộng đồng có 8 trường hợp liên quan đến Trường THCS Nguyễn Trãi (Tiên Châu), 5 trường hợp liên quan đến công ty may Tuấn Đạt (Tiên Cảnh) và 15 ca đã giám sát, cách ly.

TP.Tam Kỳ ghi nhận 28 ca trong đó 26 ca cộng đồng (An Mỹ 2 ca, An Phú 1 ca, An Sơn 8 ca, An Xuân 3 ca, Hòa Hương 2 ca, Phước Hòa 2 ca, Tam Thăng 4 ca, Tam Thanh 2 ca, Tân Thạnh 2 ca) và 2 ca đã giám sát, cách ly.

TP.Hội An ghi nhận 33 ca trong đó 22 ca cộng đồng (Cẩm An 1 ca, Cẩm Hà 8 ca, Cẩm Phô 4 ca, Cửa Đại 2 ca, Sơn Phong 1 ca, Tân An 5 ca, Thanh Hà 1 ca) và 11 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Phú Ninh ghi nhận 19 ca cộng đồng (Tam An 2 ca, Tam Đại 1 ca, Tam Dân 10 ca, Tam Lộc 1 ca, Tam Thành 2 ca, Tam Đàn 3 ca).

Huyện Núi Thành ghi nhận 28 ca trong đó 13 ca cộng đồng (Tam Hải 1 ca, Tam Hiệp 1 ca, Tam Hòa 1 ca, Tam Nghĩa 1 ca, Tam Tiến 3 ca, , Tam Xuân I 4 ca, thị trấn Núi Thành 2 ca) và 15 ca đã giám sát, cách ly.



Huyện Quế Sơn ghi nhận 22 ca trong đó 12 ca cộng đồng (Đông Phú 1 ca, Hương An 1 ca, Quế Mỹ 7 ca, Quế Xuân I 2 ca, Quế Xuân II 1 ca) và 10 ca đã giám sát, cách ly.



Huyện Duy Xuyên ghi nhận 12 ca cộng đồng (Duy Phước 5 ca, Duy Vinh 2 ca, Nam Phước 5 ca).

Huyện Bắc Trà My ghi nhận 8 ca cộng đồng (Trà Bui 6 ca, thị trấn Trà My 2 ca).

Huyện Đông Giang ghi nhận 23 ca đã giám sát, cách ly tại Kà Dăng.

Huyện Phước Sơn ghi nhận 6 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Tây Giang ghi nhận 2 ca đã giám sát, cách ly tại ANông.

Huyện Hiệp Đức ghi nhận 1 ca đã giám sát, cách ly tại Quế Thọ.

Chiều 23.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 984 ca mắc Covid-19, gồm 1 ca cách ly tập trung, 301 ca cách ly tại nhà, 5 ca trong khu phong tỏa và 677 ca chưa cách ly.

Hôm nay, Việt Nam ghi nhận 14.934 ca (giảm 724 ca so với ngày hôm qua), nâng tổng số ca nhiễm trong nước từ ngày 27.4 đến nay lên 2.112.349 tại 63 tỉnh thành. Trong số này, 10.324 ca đang điều tra dịch tễ, 4.610 ca được phát hiện ở khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa. Cùng ngày, Bộ Y tế công bố 4.157 người khỏi bệnh và 123 ca tử vong.

Từ 1.1.2022 đến nay, Quảng Nam có 5.266 ca bệnh công bố cụ thể 3.736 ca bệnh cộng đồng, 1.360 ca lây nhiễm thứ phát, 94 ca xâm nhập từ các tỉnh và 76 ca nhập cảnh. Quảng Nam có 1.632 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.