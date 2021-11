Ngày 24.11, Quảng Nam có 97 ca mắc Covid-19, 66 ca cộng đồng

(QNO) - Chiều 24.11, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 97 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

26 ca cộng đồng tại huyện Hiệp Đức trong đó Hiệp Hòa 1 ca, Quế Thọ 12 ca, Sông Trà 10 ca, Tân Bình 2 ca, Thăng Phước 1 ca và 2 ca đã được giám sát, cách ly tại Tân Bình.

20 ca cộng đồng tại TP.Tam Kỳ trong đó phường An Mỹ 5 ca, An Sơn 7 ca, An Xuân 1 ca, Hòa Thuận 1 ca, Tam Thanh 1 ca, Tân Thạnh 2 ca, Trường Xuân 2 ca, Tam Thăng 1 ca và 1 ca đã được cách ly giám sát tại Hòa Hương.

Huyện Tiên Phước ghi nhận 1 ca bệnh cộng đồng ở xã Tiên Thọ; 10 ca ở Tiên Cẩm và 1 ca Tiên Kỳ đã được cách ly giám sát.

Thị xã Điện Bàn ghi nhận 1 ca bệnh cộng đồng ở phường Điện Dương và 9 ca bệnh đã được cách ly giám sát.

4 ca bệnh cộng đồng ở huyện Thăng Bình, tại các xã Bình An, Bình Trung, Bình Nam và 3 ca đã được cách ly giám sát.

5 ca bệnh cộng đồng tại huyện Phú Ninh, trong đó Tam Lãnh 1 ca, Tam Lộc 1 ca, Tam Thái 2 ca và Tam Vinh 1 ca.

TP.Hội An có 6 ca bệnh cộng đồng ở phường Cẩm Hà.



Huyện Quế Sơn có 1 ca bệnh cộng đồng ở Hương An.

Huyện Núi Thành có 1 ca bệnh cộng đồng ở Tam Quang.

Huyện Bắc Trà My có 1 ca bệnh cộng động ở Trà Đông.

Huyện Nam Giang có 3 ca bệnh ở Cà Dy đã được cách ly giám sát.

Huyện Đại Lộc có 2 ca bệnh ở Đại Sơn đã được cách ly, giám sát.

Đang tiếp tục cập nhật...