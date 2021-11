Ngày 29.11, Quảng Nam có 84 ca mắc Covid-19, 37 ca cộng đồng

(QNO) - Chiều 29.11, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam thông tin về 84 ca bệnh ghi nhận trong ngày. Các ca bệnh được ghi nhận gồm:

Đồ họa: MINH TẠO

TP.Tam Kỳ ghi nhận 20 ca trong đó 19 ca cộng đồng tại Trường Xuân 4 ca, An Sơn 3 ca, Tam Phú 3 ca, Tam Thanh 3 ca, An Mỹ 2 ca, An Phú 1 ca, An Xuân 1 ca, Tam Ngọc 1 ca, Tân Thạnh 1 ca; 1 ca đã giám sát, cách ly tại Hòa Thuận.



Huyện Núi Thành ghi nhận 11 ca trong đó 8 ca cộng đồng tại Tam Tiến 3 ca, Tam Xuân I 3 ca, Tam Anh Nam 1 ca, Tam Hòa 1 ca; 3 ca đã giám sát, cách ly.



Thị xã Điện Bàn ghi nhận 4 ca trong đó 2 ca cộng đồng tại Điện Nam Trung và Điện Trung; 2 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Tiên Phước ghi nhận 4 ca cộng đồng tại Tiên Hà.

Huyện Quế Sơn ghi nhận 3 ca trong đó 1 ca cộng đồng tại Quế Xuân II; 2 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Thăng Bình ghi nhận 3 ca trong đó 1 ca cộng đồng tại Bình Nam; 2 ca đã giám sát, cách ly.

Huyện Bắc Trà My ghi nhận 1 ca cộng đồng tại Trà Giang.

Huyện Phú Ninh ghi nhận 1 ca cộng đồng tạiTam Thái.

Huyện Hiệp Đức ghi nhận 28 ca đã giám sát, cách ly tại Phước Trà 12 ca, Sông Trà 10 ca, Bình Lâm 3 ca, Phước Gia 2 ca, Quế Thọ 1 ca.

Huyện Đại Lộc ghi nhận 9 ca đã giám sát, cách ly.

>> Nhấn vào đây để xem thông tin dịch tễ các ca bệnh công bố ngày hôm nay (29.11)

Đồ họa: MINH TẠO

Từ 18.7 đến nay, Quảng Nam có 2.952 ca bệnh công bố cụ thể 844 ca bệnh cộng đồng, 1.670 ca lây nhiễm thứ phát, 319 ca xâm nhập từ các tỉnh và 119 ca nhập cảnh.

Quảng Nam đang cách ly tại cơ sở y tế 1.187 người trong đó 1.105 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị và 82 người có yếu tố dịch tễ và triệu chứng.

Quảng Nam đã tiếp nhận 1.540.650 liều vắc xin phòng Covid-19, đã tiêm 1.343.313 mũi cho 1.004.261 người, trong đó 665.209 người tiêm mũi 1 và 339.052 người tiêm mũi 2. Trong ngày đã tiêm 5.244 mũi 1 và 4.588 mũi 2.

Chiều 29.11, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 65 ca mắc Covid-19 gồm: 12 ca cách ly tập trung, 24 ca cách ly tại nhà, 14 ca trong khu phong tỏa, 4 ca tại chốt kiểm soát dịch bệnh và 11 ca chưa cách ly. Tính từ ngày 16.10 đến nay, Đà Nẵng ghi nhận 1.015 ca mắc Covid-19, trong đó 105 ca về từ ngoại tỉnh.