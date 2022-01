Ngày 30.1, Quảng Nam có 480 ca mắc Covid-19, 390 ca cộng đồng

(QNO) - Chiều 30.1, Ban Chỉ đạo phòng chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trong ngày ghi nhận 480 ca mắc Covid-19 trong đó 390 ca cộng đồng.

Đồ họa: MINH TẠO

Những trường hợp cộng đồng được ghi nhận tại Thăng Bình 91 ca, Đại Lộc 62 ca, Điện Bàn 53 ca, Duy Xuyên 52 ca, Phước Sơn 28 ca, Hội An 24 ca, Tam Kỳ 19 ca, Tiên Phước 13 ca, Bắc Trà My 13 ca, Núi Thành 11 ca, Phú Ninh 10 ca, Quế Sơn 5 ca, Đông Giang 4 ca, Nam Giang 2 ca, Nam Trà My 1 ca, Hiệp Đức 1 ca, Nông Sơn 1 ca và 90 ca đã được giám sát, cách ly.

Từ 1.1.2022 đến nay, Quảng Nam có 8.657 ca bệnh công bố cụ thể 6.557 ca bệnh cộng đồng, 1.900 ca lây nhiễm thứ phát, 101 ca xâm nhập từ các tỉnh và 99 ca nhập cảnh. Quảng Nam có 1.743 bệnh nhân Covid-19 đang điều trị.

Về tiêm vắc xin phòng Covid-19

Chiều 30.1, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng cho biết, trong ngày ghi nhận 876 ca mắc Covid-19, gồm 2 ca cách ly tập trung, 201 ca cách ly tại nhà và 673 ca chưa cách ly.