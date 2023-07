Phẫu thuật cấp cứu vết thương do cọc sắt xuyên qua cẳng chân

(QNO) - Bệnh viện đa khoa khu vực (Điện Bàn) Quảng Nam cho biết vừa cấp cứu, phẫu thật thành công một trường hợp hy hữu bị cọc sắt dùng làm cốt đổ trụ bê tông đâm xuyên qua cẳng chân.

Cụ thể, bệnh nhân nam H.P.T (55 tuổi, trú tại phường Điện An, Điện Bàn) trong lúc làm việc tại công trình xây dựng không may trượt chân rơi từ trên cao xuống. Cú ngã làm chân nạn nhân không may bị thanh sắt 6mm đâm thủng xuyên thấu cẳng chân.

Ngay khi tai nạn xảy ra, toàn bộ công nhân tại công trường nhanh chóng đến giữ chặt chân bệnh nhân, dùng kềm cộng lực cắt đứt cây sắt thành 1 đoạn khoảng 50cm, băng bó sơ cứu cho bệnh nhân và đưa ngay đến khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

Bs Nguyễn Đình Nhiều - Trưởng khoa Ngoại chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam cho hay, khi được đưa đến bệnh viện, bệnh nhân nhanh chóng được cấp cứu, truyền dịch, dùng kháng sinh dự phòng, tiêm ngừa uốn ván trong thời gian chờ làm thủ tục phẫu thuật.

Bệnh nhân sau đó được phẫu thuật lấy bỏ dị vật lớn này, súc rửa vết thương nhiều lần cho đến khi sạch hoàn toàn đất cát, mảnh sắt vụn… Đến ngày thứ 10, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, vết thương hoàn toàn không nhiễm trùng, có thể khâu kín. Bệnh nhân được xuất viện điều trị ngoại trú trong vài ngày tới.