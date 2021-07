Phòng chống dịch bệnh Covid-19: Chủ động trong từng đầu việc

Quảng Nam sẽ tiếp tục chốt chặn kiểm soát ở các địa phương nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 cũng như tìm cách hỗ trợ các khu cách ly tập trung, đảm bảo an ninh trật tự bên cạnh công tác phòng chống dịch...

Thị xã Điện Bàn đã đón 40 công dân từ TP.Hồ Chí Minh trở về và đang tiếp tục kế hoạch đón người về đợt 2. Ảnh: X.H

Đây là những nội dung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các ngành, địa phương thực hiện tại cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch Covid-19 diễn ra ngày 27.7.

Chia sẻ từ cơ sở

Đối với việc đón bà con từ TP.Hồ Chí Minh về lại Quảng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương kết nối với hội đồng hương để tiếp tục rà soát danh sách. Phương tiện đón về bằng ô tô vẫn là phương án được ưu tiên. Ngoài ra, Quảng Nam đang chuẩn bị 2 chuyến bay để đón bà con trở về với sự kêu gọi nguồn lực xã hội hóa...

Ông Trần Văn Kiệm - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam cho biết, hiện Quảng Nam có các chùm ca bệnh liên quan đến các ổ dịch tại Hội An, Tiên Phước.

“Chủng lây nhiễm các ca của Quảng Nam đa phần là chủng Delta, chu kỳ lây nhiễm rất ngắn, chỉ 2 ngày có thể xâm nhập nên khả năng lây lan nhanh. Chủng này hơn 80% không có triệu chứng nên có nhiều người không biết mình nhiễm bệnh. Đó chính là lý do sự lây lan cộng đồng của chủng Delta ngày càng nguy hiểm” - ông Trần Văn Kiệm nói.

Từ ngày 19.7 đến nay, Quảng Nam ghi nhận 64 ca, trong đó có 1 ca trong cộng đồng, 35 ca lây nhiễm thứ phát và các ca nhập cảnh. Chỉ riêng trong 2 tuần này ghi nhận 3 ổ dịch. Trong đó, tại Tiên Phước hiện đã có 17 ca, đều nằm ở khu phong tỏa và cách ly tập trung (CLTT).

Với ổ dịch tại Hội An, ngành y tế phát hiện qua test nhanh ở bệnh viện và sau đó từ ca này phát hiện thêm, đến hiện tại là 12 ca liên quan đều nằm ở khu CLTT. “Ở đợt dịch này, Quảng Nam quyết liệt truy vết, khoanh vùng ngay khi có ca nghi nhiễm, thực hiện ngay chốt chặn để kiểm soát kịp thời” - ông Trần Văn Kiệm nói.

Lãnh đạo CDC Quảng Nam đề nghị tất cả địa phương rà soát từ ngày 20.7 đến nay ai từ Đà Nẵng về chưa được xét nghiệm để tiến hành sàng lọc.

Ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết: “Hội An đã thực hiện Chỉ thị 16 ở 2 khu vực, tổ chức 5 chốt chặn ra vào thành phố vừa giúp truy vết và hạn chế người Hội An ra các địa phương. Đề nghị tỉnh chỉ đạo kiểm soát chặt các chốt cửa ngõ từ TP.Đà Nẵng về Quảng Nam bởi những ca nhiễm của Hội An hiện nay đều có nguồn gốc từ Đà Nẵng”.

Hội An đang thực hiện CLTT hơn 200 người, chưa kể hơn 1.000 người đang cách ly tại các cơ sở có thu phí. Địa phương này đề nghị CDC hỗ trợ xét nghiệm thêm để tiếp tục sàng lọc các ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng.

Công tác kiểm soát người ra - vào địa bàn vẫn đang được các địa phương, chốt kiểm soát của tỉnh thực hiện chặt chẽ. Ảnh: X.H

Đối với ổ dịch tại huyện Tiên Phước, ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết, địa phương đang CLTT hơn 450 ca F1, thực hiện Chỉ thị 16 đối với xã Tiên Hà cùng các thôn có dịch và thực hiện Chỉ thị 19 trên toàn huyện.

“Có những ca F0 không có F1 vì đã thực hiện phong tỏa ngay khi xuất hiện. Chúng tôi đã kích hoạt 6 khu CLTT, tuy nhiên số F1 sẽ tăng lên và số người về tự do từ các địa phương có dịch còn rất nhiều. Chúng tôi đã vận động các địa phương thành lập các khu CLTT để “chia lửa” cho khu CLTT của huyện (bao gồm 14 trường học và 1 trạm y tế)” - ông Phùng Văn Huy nói.

Tiên Phước thành lập 2 chốt kiểm soát tại huyện và 8 chốt của xã. Địa phương này mỗi ngày dành gần 80 triệu đồng cho công tác phòng chống dịch. Lãnh đạo địa phương cho biết nguồn kinh phí dự phòng đã hết và đề nghị được bổ sung từ phía tỉnh.

Tiếp tục đón người dân trở về

Đối với công tác đón người dân từ TP.Hồ Chí Minh trở về địa phương, bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, các địa phương đã tổ chức tổng số 20 chuyến xe đưa bà con trở về.

“Hội đồng hương tổ chức rất tốt từ việc tiếp nhận hàng cho đến việc lên danh sách bà con. Đội lái xe của Thaco Trường Hải phục vụ rất chu đáo. Bà con về chấp hành nghiêm túc quy định phòng chống dịch.

Đợt tiếp theo, các địa phương phải lưu ý việc chấp hành nghiêm công tác phòng dịch, phối hợp chặt chẽ với TP.Hồ Chí Minh. Mỗi địa phương nên cử 1 người làm trưởng đoàn để liên hệ và chịu trách nhiệm trong việc đưa đón công dân. Phải phối hợp với hội đồng hương để chốt danh sách và linh hoạt trong việc thay thế người để không phải chờ đợi” - bà Lộc nói.

Hiện danh sách người dân đăng ký trở về của các địa phương vẫn còn rất nhiều. Ông Nguyễn Hồng Lai - Phó Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ cho biết, Tam Kỳ dự kiến sẽ tiếp tục đón 80 công dân về bằng xe và 54 công dân đăng ký về bằng máy bay. Tam Kỳ sẽ phối hợp với hội đồng hương để mua vé. Địa phương có 6 khu cách ly, trong đó tỉnh quản lý 2 khu, tuy nhiên lực lượng phục vụ tại khu CLTT đều là của Tam Kỳ, do vậy thành phố gặp khó vì thiếu nhân lực. Đây cũng là điều các địa phương khác đang gặp phải khi thiếu nhân lực phục vụ các khu CLTT...

Căn cứ ý kiến từ các ngành, địa phương và qua các đợt khảo sát thực tế trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét bố trí lực lượng phục vụ các khu CLTT do tỉnh quản lý để chia sẻ việc thiếu nhân lực với các địa phương.

Về xét nghiệm đại trà, ông Tân yêu cầu đối với các khu vực phong tỏa phải thực hiện xét nghiệm cho người dân và tăng cường kiểm soát tại các khu - cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với các địa phương đã sử dụng hết nguồn kinh phí dự phòng, trong đó có kinh phí phòng chống dịch thì khẩn trương có văn bản trình UBND tỉnh. Bên cạnh đó, cần phải chủ động tính toán các cơ sở điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Các sở ban ngành khẩn trương hướng dẫn cụ thể các phương tiện, đảm bảo việc lưu thông trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở không kiểm tra hàng hóa nhưng buộc người trên xe phải có giấy xét nghiệm âm tính.