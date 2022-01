Phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết: Kiểm soát chặt chẽ nhưng không “ngăn sông, cấm chợ”

Dự lường số ca bệnh từ nay đến tết sẽ còn tiếp tục tăng, các địa phương đã tăng cường biện pháp kiểm soát, tuyên truyền, vận động người dân nêu cao ý thức phòng chống dịch...

Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin, đạt độ bao phủ cộng đồng là cách thức tốt nhất để kiểm soát dịch. Ảnh: X.H

Tập trung tiêm vắc xin

Sáng 20.1, tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022 do Bộ Y tế tổ chức với 700 điểm cầu trên cả nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương tập trung thần tốc tiêm vắc xin.

“Từ kinh nghiệm của TP.Hồ Chí Minh, và mức độ an toàn của thành phố trong thời điểm hiện nay, cho thấy các địa phương cần tích cực hơn nữa trong thực hiện tiêm vắc xin để an toàn trong mở cửa. Vì thế, chúng ta cần tập trung thần tốc, thần tốc hơn nữa trong tiêm vắc xin để có cơ sở mở cửa an toàn” - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh.

Theo Bộ Y tế, năm 2021 là năm đòi hỏi ngành y tế cần nghiên cứu thực hiện những điều chỉnh chiến lược liên quan tới hệ thống y tế, bao gồm quy hoạch mạng lưới cơ sở y tế, Chiến lược chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân trong giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời đây là năm đánh dấu các làn sóng dịch bùng phát với quy mô và cường độ dữ dội hơn năm 2020 trên toàn cầu.

Bên cạnh đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ tư ở nhiều địa phương với biến chủng Delta có tốc độ lây lan rất nhanh, xâm nhập sâu vào các cộng đồng dân cư, đô thị lớn.

Số ca nhiễm, đặc biệt là số ca nhiễm cần chăm sóc y tế tăng vọt trong thời gian rất ngắn, tạo ra áp lực lên toàn bộ hệ thống cung ứng dịch vụ y tế, gây ra tình trạng quá tải, thậm chí khủng hoảng y tế cục bộ ở một số thời điểm.

Chính trong bối cảnh này, một số vấn đề tồn tại tiềm ẩn của hệ thống y tế có cơ hội bộc lộ rõ như hệ thống y tế cơ sở chưa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát triển chưa tương xứng với hệ thống bệnh viện; năng lực, cấp cứu, hồi sức tích cực ở nhiều địa phương ít được quan tâm, chưa đủ khả năng đáp ứng khi số ca bệnh nặng tăng cao.

Nhân lực y tế còn thiếu so với nhu cầu, hệ thống y tế gặp rất nhiều khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng điều trị, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại các bệnh viện, khu cách ly…

Đạt độ bao phủ vắc xin là cách thức đầu tiên để kiểm soát dịch bệnh. Đẩy nhanh hoàn thành tiêm vắc xin phòng Covid-19, bảo đảm an toàn, hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nhâm Dần 2022 là vấn đề được đặt ra.

Tại công điện mới đây, Chính phủ yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, triển khai thần tốc và thần tốc hơn nữa trong việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến 17 tuổi.

Đặc biệt chú ý tổ chức tiêm an toàn, thuận lợi cho những người có nguy cơ cao. Tính đến ngày 20.1, Quảng Nam nhận được đủ 2,6 triệu liều vắc xin theo quyết định. Số vắc xin thực tế đã tiêm là hơn 2,3 triệu liều.

Không “ngăn sông cấm chợ” trong dịp tết

Thời điểm Tết Nguyên đán sắp tới, số ca bệnh dự báo sẽ còn tiếp tục tăng, do vậy, tập trung vào công tác tuyên tuyền, vận động người dân ý thức cao hơn về trách nhiệm phòng chống dịch cũng như thực hiện các phương án đảm bảo cho công tác điều trị, hạn chế tối đa số ca chuyển nặng và ca tử vong được đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo nhằm tăng cường biện pháp phòng chống dịch, đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe, tính mạng của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Các địa phương cần đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, đồng thời sẵn sàng các phương án, kịch bản, chủ động ứng phó linh hoạt, kịp thời, kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống.

Công văn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh cũng nêu rõ “các địa phương không được đưa ra những quy định riêng biệt , trái với chỉ đạo của cấp trên dẫn đến “ngăn sông cấm chợ”, cản trở các hoạt động lưu thông hàng hóa, dịch vụ.

Bên cạnh đó, yêu cầu người từ vùng đang có dịch, đặc biệt từ nơi có số ca mắc cao về địa phương phải thực hiện nghiêm việc khai báo, theo dõi, cách ly y tế theo quy định”.

Tạm dừng các hoạt động lễ hội không cần thiết theo quy định cũng như có kế hoạch quản lý các hoạt động vui xuân đón tết được Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh đặt ra.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường yêu cầu các cấp ngành địa phương đảm bảo duy trì chế độ thường trực phòng chống dịch 24/24 giờ, nhất là lực lượng y tế, công an, quân đội. Chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế theo phương châm “4 tại chỗ “ để đáp ứng kịp thời các tình huống dịch có thể xảy ra.

Các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm nguồn nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị (nhất là máy thở, oxy y tế) để tổ chức điều trị người bệnh Covid-19 trong những ngày tết...