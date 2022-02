Quản lý F0 tại nhà

Số ca cộng đồng không rõ nguồn lây vẫn đang gia tăng ở các địa phương. Cùng với khó khăn về nhân lực y tế tại các cơ sở điều trị tập trung, việc quản lý F0 điều trị tại nhà cũng đang gặp nhiều vướng mắc.

Các địa phương vẫn được khuyến khích triển khai phương án cách ly, điều trị F0 tại nhà. Ảnh: XUÂN HIỀN

Tại cuộc làm việc trực tuyến với các địa phương về công tác phòng chống dịch vào hôm qua 8.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu các địa phương tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; các cơ quan, đơn vị, địa phương... tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các khu vực công cộng, nhất là khi đưa học sinh trở lại học tập trực tiếp tại trường, người lao động trở lại làm việc sau tết.

Diễn biến phức tạp

Ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, số ca mắc có xu hướng tăng theo ngày và đặc biệt tăng cao trong các ngày gần đây. Trong đó, vào các ngày 5 và 6.2, số ca mắc của Quảng Nam ghi nhận kỷ lục từ trước đến nay với số mắc hơn 750 ca và 853 ca.

Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh ghi nhận 3.642 ca mắc, trong đó có đến 3.186 ca cộng đồng (chiếm tỷ lệ 87,5%), tập trung chủ yếu ở các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên, Đại Lộc, thị xã Điện Bàn.

Chưa kể, một số địa phương miền núi như Tây Giang, Bắc Trà My xuất hiện số ca mắc lên đến hàng trăm.

Ông A Rất Blúi - Phó Chủ tịch UBND huyện Tây Giang cho biết, hiện Tây Giang đã ghi nhận hơn 265 ca mắc, trong đó riêng thôn Lao xã Ga Ry có đến 2/3 số dân bị nhiễm Covid-19.

Sở Y tế nhận định tình hình dịch bệnh tại huyện Tây Giang đang có diễn biến phức tạp và yêu cầu địa phương này phải có kế hoạch kiểm soát trong thời gian tới để không bùng phát mạnh.

Quản lý F0 điều trị tại nhà hiện nay cần có kế hoạch bài bản hơn. Ảnh: X.H

Trong khi đó, ông Nguyễn Thế Đức - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên nhận định, tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện diễn biến phức tạp, trung bình mỗi ngày có khoảng 60 ca mắc. Tổng số ca mắc ghi nhận trong kỳ nghỉ tết tính đến ngày 6.2 là 408 ca mắc với 375 ca cộng đồng.

Tại TP.Hội An, ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hiện nay phần mềm quản lý F0 chưa được triển khai. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ tết, TP.Hội An đón lượng lớn du khách từ các tỉnh thành đến tham quan lưu trú, đây là một tín hiệu phục hồi kinh tế du lịch rất đáng mừng nhưng cũng đặt cho địa phương nhiều áp lực trong công tác kiểm soát dịch.

“Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kiểm soát dịch trong mùa lễ hội, đặc biệt là dịp tết vừa qua như tổ chức test định kỳ cho lực lượng lao động trong khối ngành kinh doanh dịch vụ, đảm bảo nghiêm nguyên tắc 5K đối với du khách...” - ông Nguyễn Văn Lanh nói.

Tăng cường quản lý

Ông Dương Ngọc Vinh - Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, hiện tổng số F0 điều trị tại nhà là 5.369, trong đó số kết thúc điều trị là 2.078 người và số đang điều trị là 3.291 người.

“Dự kiến thời gian tới số F0 điều trị tại nhà sẽ tăng lên rất nhiều. Dù giảm tải áp lực cho các cơ sở y tế, nhưng việc quản lý F0 tại nhà vẫn gặp rất nhiều khó khăn. Tôi đơn cử như việc thẩm định điều kiện nhà cửa F0 phải đảm bảo để điều trị tại nhà, công tác thu gom xử lý rác thải tại nhà F0 cũng gặp khó. Ngoài ra, với quy định mới của Bộ Y tế, khi số lượng ngày điều trị F0 giảm xuống thì buộc số lần xét nghiệm phải tăng lên” - ông Dương Ngọc Vinh nói.

Hiện nay, tình trạng người dân tự mua que test và tự mua thuốc điều trị khi dương tính với Covid-19 khá phổ biến.

Ông Nguyễn Thế Đức cho biết: “Hiện Duy Xuyên có hơn 80% F0 điều trị tại nhà. Ngoài khó khăn về việc quản lý F0 điều trị tại nhà do thiếu nhân lực, hiện nay còn có tình trạng người dân sau khi test cho kết quả dương tính thì tự mua thuốc điều trị Covid-19 thông qua truyền miệng hoặc từ các toa thuốc điều trị Covid-19 khác nhau được chia sẻ, lan truyền trên mạng xã hội, chứ không thông qua trạm y tế xã, phường...”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân yêu cầu Sở Y tế cần tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thiết bị y tế cũng như các nhà thuốc về chất lượng que kit test đang được bán cũng như các loại thuốc điều trị Covid-19 đang có trên thị trường. Ngoài ra, các địa phương vẫn triển khai rộng rãi phương án cách ly, điều trị F0 tại nhà.

Bên cạnh đó, duy trì hoạt động một số khu thu dung, điều trị tập trung để tiếp nhận các trường hợp không đủ điều kiện điều trị tại nhà hoặc các trường hợp có bệnh nền. Quán triệt cơ sở khi gặp trường hợp F0 điều trị tại nhà cần ô xy thì đến trung tâm y tế các huyện. Theo đó, ngành y tế cần yêu cầu tất cả các khoa truyền nhiễm ở bệnh viện, trung tâm y tế phải là cơ sở điều trị Covid-19 tầng 2 khi có trường hợp nhiễm Covid-19 nặng.