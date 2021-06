Sẵn sàng các điều kiện tiêm vắc xin ngừa Covid-19 đợt 3

(QNO) - Ngày 31.5, UBND tỉnh ban hành Công văn 3246 về tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Quảng Nam đã tiêm chủng vắc xin ngừa Covid-19 cho lực lượng tuyến đầu chống dịch với 11.520 người. Ảnh: X.H

Để chủ động đẩy mạnh việc triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 nhanh chóng, an toàn và hiệu quả, tránh lãng phí, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế rà soát, tổng hợp năng lực, lập danh sách tất cả cơ sở tiêm chủng trên địa bàn (bao gồm cả công lập, tư nhân trong và ngoài ngành y tế).

Chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đầy đủ điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực, đào tạo, tập huấn... đảm bảo đủ điều kiện tiêm chủng và sẵn sàng tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi được huy động.

Sở Y tế tổng hợp, lập danh sách các đối tượng tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế; lập kế hoạch sử dụng vắc xin theo từng đợt phân bổ của Bộ Y tế chi tiết đến từng loại vắc xin, đối tượng, thời gian, cách thức triển khai tại từng điểm tiêm chủng trên địa bàn, đảm bảo sử dụng vắc xin hiệu quả, tuyệt đối không để lãng phí.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế rà soát cơ sở tiêm chủng để sẵn sàng cho đợt tiêm tiếp theo. Ảnh: X.H

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh hỗ trợ ngành y tế trong việc vận chuyển vắc xin đến các điểm tiêm chủng; hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự tại điểm tiêm chủng (trong trường hợp cần thiết). Các sở, ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, hiệu quả theo quy định.

Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và UBND các địa phương bố trí đủ kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế.

Trong đợt tiêm chủng sắp tới, Bộ Y tế có thể sẽ tiếp nhận nhiều loại vắc xin có điều kiện bảo quản khác nhau với số lượng lớn. Theo kế hoạch, Quảng Nam sẽ được phân bổ 23.630 liều vắc xin phòng Covid-19 trong đợt 3 này. Trong đó cấp cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 22.000 liều, lực lượng công an 500 liều, lực lượng quân đội 830 liều và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam 300 liều. Dự kiến thời gian triển khai tiêm từ ngày 23.6 và hoàn thành trước ngày 10.7.2021.