Sữa mẹ giúp trẻ sơ sinh phát triển toàn diện

Quảng Nam trở thành địa phương có nhiều “bệnh viện thực hành nuôi con bằng sữa mẹ (NCBSM) xuất sắc” nhất cả nước với 6 cơ sở y tế các tuyến được công nhận. Đây là cơ hội để tăng tỷ lệ trẻ được bú sớm và bú mẹ hoàn toàn sau sinh.

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức nhận danh hiệu bệnh viện Thực hành nuôi con bằng sữa mẹ xuất sắc. Ảnh: HIỀN MINH

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Trung ương Quảng Nam được Bộ Y tế công nhận đạt tiêu chí Bệnh viện NCBSM xuất sắc. Tính đến thời điểm này, cùng với BVĐK Trung ương Quảng Nam, BVĐK Quảng Nam, BVĐK khu vực Quảng Nam (Điện Bàn) và Trung tâm Y tế huyện Đông Giang, Trung tâm y tế huyện Quế Sơn còn có BVĐK Vĩnh Đức đạt được danh hiệu này.

Nhiều lợi ích

Bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên - Trưởng khoa Sản BVĐK Vĩnh Đức cho biết, để trở thành BV NCBSM xuất sắc, đơn vị đã tổ chức những lớp tập huấn cho nhân viên về kiến thức, thực hành, đồng thời tư vấn lợi ích của NCBSM, hướng dẫn cho người nhà, và sản phụ về cách cho bú đúng và thực hiện da kề da ngay sau sinh.

“Chúng tôi cũng tổ chức ngân hàng vệ tinh sữa mẹ nhằm hướng tới những trẻ nguy cơ như sinh non nhẹ cân không thể tiếp cận trực tiếp sữa của mẹ đẻ. Mô hình BV NCBSM can thiệp tổng thể tới các dịch vụ y tế nhằm đảm bảo cho tất cả trẻ đều được tiếp cận với sữa mẹ. Những trẻ sinh non, thiếu tháng sẽ được tiếp nhận sữa mẹ thanh trùng, những trẻ sinh mổ hay sinh thường cũng đều được tư vấn NCBSM” - bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên nói.

Là BV tư nhân đầu tiên tại Quảng Nam đạt được danh hiệu này, bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên nói, nhân viên y tế phải kiên trì tư vấn, truyền thông để người dân dần nhận thức được tầm quan trọng của sữa mẹ và thay đổi hành vi của mình.

“Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Vì trong sữa mẹ có nhiều kháng thể giúp trẻ chống lại các bệnh nhiễm khuẩn. Trẻ bú mẹ ít mắc các bệnh tiêu chảy, viêm phổi và một số bệnh khác so với trẻ không được bú mẹ, giúp trẻ sơ sinh phát triển toàn diện. Việc cho trẻ bú mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu không chỉ có lợi cho trẻ, mà còn có lợi cho bà mẹ trên nhiều phương diện” - bác sĩ Nguyễn Bửu Thuyên nói thêm.

“BV thực hành NCBSM xuất sắc” là danh hiệu được trao cho BV tuân thủ quy định về hỗ trợ thực hành NCBSM trong bệnh viện, tạo điều kiện cho mẹ và bé được da kề da, bú sớm và bú mẹ hoàn toàn trong thời gian ở viện, sau quá trình giám sát liên tục, khách quan bởi cơ quan chuyên môn và sản phụ hoặc người nhà.

Đối với các sản phụ đang lựa chọn nơi sinh con, danh hiệu “BV thực hành NCBSM xuất sắc” là thước đo quan trọng thể hiện chất lượng chăm sóc tuyệt vời của BV. Điều này giúp tạo động lực cho các BV cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, từ đó hình thành chu trình cải tiến chất lượng liên tục.

Cải thiện chất lượng y tế

“BV thực hành NCBSM xuất sắc” là dự án nhận được tài trợ của Chương trình Alive & Thirive - Sáng kiến dinh dưỡng toàn cầu của Chính phủ Ireland. Theo đại diện tổ chức Alive & Thrive, cả nước hiện có 9 tỉnh, thành phố tham gia dự án này. Hơn 50% trong số đó là bệnh viện tuyến huyện.

Ông Roger Mathisen - Giám đốc Chương trình Alive & Thrive Đông Nam Á cho biết, tỷ lệ trẻ được bú sớm và bú mẹ hoàn toàn tại các BV đang triển khai mô hình này đạt hơn 95%. Việc NCBSM không chỉ là nhiệm vụ của một mình người mẹ mà đòi hỏi sự chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ của gia đình, cộng đồng, đặc biệt là các cơ sở y tế. Tư vấn và hỗ trợ NCBSM là thực hiện đúng vai trò chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh của các BV có dịch vụ sản khoa trên cả nước.

Tại Quảng Nam, dự án BV thực hành NCBSM thực hiện trong thời gian qua mang lại nhiều lợi ích cho mẹ và bé. Theo báo cáo từ Sở Y tế, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thấp còi giảm xuống còn 20%, tỷ lệ sản phụ người dân tộc thiểu số sinh tại nhà giảm xuống còn 17,5%. Tỷ lệ tử vong sau sinh giảm xuống còn 3,1%; tỷ lệ trẻ được da kề da sinh thường, sinh mổ đủ 90 phút duy trì mức cao 95 - 100% và tỷ lệ trẻ bú mẹ hoàn toàn đạt hơn 90%.

Bên cạnh đó, mô hình “Phòng sinh thân thiện” đảm bảo tiếp cận công bằng, bình đẳng cho mọi sản phụ được triển khai tại các BV, các bà mẹ sinh thường và sinh mổ cho con bú được các bác sĩ hỗ trợ bằng cách thực hiện chăm sóc sơ sinh thiết yếu sớm, bảo đảm các bà mẹ cho con bú hoàn toàn bằng sữa mẹ trước khi xuất viện và không dùng các sản phẩm thay thế sữa mẹ.