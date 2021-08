Tạm dừng hoạt động chợ Trung tâm thương mại Tam Kỳ để tiêu độc khử trùng

(QNO) - Thông tin trên được ông Bùi Ngọc Ảnh - Chủ tịch UBND TP.Tam Kỳ xác nhận và cho biết việc tạm dừng chỉ diễn ra trong ngày hôm nay 25.8. Ngoài ra, Tam Kỳ cũng xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho gần 500 tiểu thương và người dân khu vực quanh chợ.

Chợ Trung tâm thương mại Tam Kỳ tạm dừng hoạt động trong ngày 25.8. Ảnh: X.H

Theo ông Bùi Ngọc Ảnh, lý do tạm dừng hoạt động chợ Trung tâm thương mại Tam Kỳ (phường An Mỹ) không phải do xuất hiện F0 có dịch tễ ghi nhận liên quan, vì ca F0 này (ghi nhận tối 24.8) phát hiện tại khu cách ly tập trung của thành phố sau lần lấy mẫu thứ 2.

“Việc tạm dừng chợ để tiêu độc khử trùng là hoạt động định kỳ trong phòng chống dịch. Còn việc lấy mẫu xét nghiệm cho tiểu thương do trước đó chỉ mới test nhanh, nay thành phố yêu cầu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCT để chắc chắn cho công tác sàng lọc diện rộng” - ông Bùi Ngọc Ảnh nói.

Tối 24.8, Tam Kỳ ghi nhận thêm 2 ca dương tính. Trong đó có 1 trường hợp tái dương tính là BN124621 (phường An Mỹ). Ngày 29.7, bệnh nhân được phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 có yếu tố dịch tễ liên quan đến cảng cá Thanh Hà (Hội An) và được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch.

Ngày 9.8, bệnh nhân được xuất viện và cách ly y tế tại nhà. Đến ngày 16.8, bệnh nhân được lấy mẫu lần 1 khi cách ly tại nhà và cho kết quả âm tính. Ngày 24.8, bệnh nhân được xét nghiệm lần 2 sau cách ly tại nhà và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp thứ 2 ghi nhận dương tính tại khu cách ly tập trung. Ông Bùi Ngọc Ảnh xác nhận, đây là F1 của bệnh nhân tái dương tính (phường Hòa Thuận) được phát hiện ngày 21.8. F1 này là mẹ của bệnh nhân, làm nghề buôn bánh tráng dạo tại chợ Trung tâm thương mại Tam Kỳ.

“Đối với mẹ bệnh nhân, khi lấy mẫu xét nghiệm lần đầu cho kết quả âm tính, tuy nhiên đến ngày 24.8 lấy mẫu xét nghiệm lại thì cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trước khi phát hiện dương tính, bệnh nhân đã được cách ly nên khả năng lây lan ra cộng đồng rất khó” - ông Bùi Ngọc Ảnh nhận định.

Dự kiến trong ngày mai 26.8, chợ Trung tâm thương mại hoạt động trở lại.