Thành lập trung tâm cấp cứu tim mạch và đột quỵ đầu tiên tại Quảng Nam

(QNO) - Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức (thị xã Điện Bàn) vừa đưa vào hoạt động Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ, quy mô đầu tư gần 200 tỷ đồng với trang thiết bị hiện đại. Đây là trung tâm cấp cứu tim mạch và đột quỵ đầu tiên tại Quảng Nam.

Hệ thống CT 512 lát cắt hiện đại bậc nhất tại Việt Nam. Ảnh: C.V

Ông Trần Công Ân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức cho biết, việc tầm soát sớm đột quỵ cũng như cấp cứu đột quỵ trong "giờ vàng" rất quan trọng đối với việc bảo vệ sức khỏe và tính mạng mỗi người.

"Với mục tiêu đáp ứng nhanh, hiệu quả các yêu cầu liên quan đến tầm soát, cấp cứu và can thiệp bệnh lý tim mạch và đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đầu tư trang thiết bị để thành lập Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ" - ông Trần Công Ân nói.

Đây là trung tâm đầu tiên của Quảng Nam được đầu tư xây dựng theo quy trình cấp cứu, quản lý các yếu tố nguy cơ đến can thiệp, phục hồi chức năng.

Các phương tiện tầm soát hiện đại hàng đầu thế giới được đầu tư tại trung tâm như: máy siêu âm chuyên tim cao cấp Acuson SC2000; hệ thống máy chụp CT 512 lát cắt hiện đại hàng đầu thế giới, Revolution CT, phổ năng lượng, chuyên sâu tim mạch lần đầu có mặt tại Việt Nam (thứ 2 khu vực Đông Nam Á chỉ sau Singapore); hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1,5 Tesla cho kết quả siêu chuẩn xác, phát hiện những bệnh lý tim mạch nguy hiểm, khó tìm; hệ thống chụp mạch Philips Azurion 3 M15 nhằm chẩn đoán và can thiệp mạch máu hiện đại...

Hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 1,5 Tesla cho kết quả siêu chuẩn xác. Ảnh: C.V

Hiện tại, Trung tâm Cấp cứu tim mạch và đột quỵ của Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật can thiệp như cấp cứu can thiệp lấy huyết khối động mạch não trong đột quỵ do tắc động mạch lớn; chẩn đoán và điều trị phình động mạch não vỡ và chưa vỡ; chẩn đoán và điều trị các dị dạng mạch máu não, các tổn thương thông động - tĩnh mạch trong và ngoài sọ; chẩn đoán và can thiệp nong - đặt stent đối với các tổn thương hẹp động mạch trong và ngoài sọ...