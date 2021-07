Tiên Phước: Ghi nhận 4 ca dương tính Covid-19 qua xét nghiệm lần 2

(QNO) - Trưa nay 25.7, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh thông tin nhanh về các trường hợp vừa có kết quả xét nghiệm dương tính.

Một khu cách ly tập trung tại huyện Tiên Phước. Ảnh: D.L

Tại Tiên Phước có 4 ca dương tính. Bao gồm 2 ca lây nhiễm thứ phát, qua lấy mẫu xét nghiệm lần 2 thì phát hiện dương tính, 2 người đều là nữ và là F1 của BN56059, được cách ly tập trung từ ngày 19.7. Hai trường hợp còn lại gồm 1 F1 của BN56063, 1 người là con của BN56064, đều được cách ly tập trung từ ngày 18.7.

Tại Hội An ghi nhận 5 ca bệnh (Báo Quảng Nam đã đưa tin). Bao gồm 4 ca có dịch tễ liên quan đến quán cà phê Bảo (72 Lê Hồng Phong, TP.Hội An), trong đó 1 ca đang làm bảo vệ tại Cụm công nghiệp An Lưu (thị xã Điện Bàn); ca còn lại tại khối phố Trảng Sỏi (phường Thanh Hà).

Được biết ngày 14.7, BN53956 (quê Tiên Phước, làm việc tại Hội An) đến uống cà phê tại quán cà phê Bảo. Thông tin dịch tễ của 5 ca bệnh trên có di chuyển đến nhiều địa điểm của TP.Hội An, trong đó có chợ Tân An, quán cà phê, tạp hóa và một số quán ăn vặt.

Đêm 24.7, lực lượng y tế Quảng Nam đã lấy mẫu xét nghiệm xuyên đêm cho gần 2.000 trường hợp tại Hội An và Điện Bàn.