Tổ chức điều trị Covid-19 tại địa phương theo nguyên tắc “4 tại chỗ”

Tạm đóng cửa một trường mầm non ở xã Tam An do liên quan ca Covid-19

HẢI CHÂU - HOÀNG ĐẠO | 08/11/2021 - 16:41

(QNO) - Một trường mầm non trên địa bàn xã Tam An (Phú Ninh) được yêu cầu tạm đóng cửa do liên quan ca mắc Covid-19.