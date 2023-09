Vi khuẩn Salmonella - căn nguyên gây ngộ độc sau khi ăn bánh mỳ Phượng Hội An

(QNO) - Chiều 22/9, ông Mai Văn Mười - Giám đốc Sở Y tế cho biết, vụ ngộ độc hàng loạt người sau khi ăn bánh mỳ Phượng Hội An đã tìm ra nguyên nhân.

Căn nguyên gây ngộ độc hàng loạt tại bánh mỳ Phượng Hội An được xác định là do thực phẩm bị nhiễm Salmonella. Ảnh: T.H

Theo đó, căn cứ vào kết quả điều tra vụ ngộ độc thực phẩm của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh và thông báo kết quả kiểm nghiệm mẫu liên quan của Viện Pasteur, Sở Y tế kết luận căn nguyên gây ngộ độc hàng loạt tại Cơ sở bánh mỳ Phượng Hội An là do vi khuẩn Salmonella có trong các loại thực phẩm đã chế biến tại đây.

Ngành y tế cũng xác định bữa ăn nguyên nhân gây ngộ độc là các bữa ngày 11/9 và ngày 12/9 với thức ăn nguyên nhân được xác định là: Thịt heo xíu (mẫu cơ sở lưu ngày 11/9); rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo và thịt heo xíu (mẫu cơ sở lưu ngày 12/9).

Cụ thể, ở mẫu thịt heo xíu (mẫu cơ sở lưu ngày 11/9) phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella. Tương tự, các mẫu rau xà lách, rau răm, hành, dưa leo (mẫu cơ sở lưu ngày 12/9/2023) cũng phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella spp.

Bên cạnh đó, ở mẫu thịt xíu được lấy ngày 12/9 tại cơ sở này cũng phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella spp. Đồng thời, mẫu phân của bệnh nhân bị ngộ độc thực phẩm (lấy mẫu ngày 14/9) cũng phát hiện Salmonella group D.

Ngành y tế đã lấy mẫu lưu tại cơ sở trong các ngày 11 và 12/9 để xác định nguyên nhân gây ngộ độc. Ảnh: Sở Y tế cung cấp

Đồng thời, qua kết quả kiểm nghiệm mẫu phát hiện, ở mẫu chả heo (mẫu cơ sở lưu ngày 11/9) có chỉ tiêu E.coli 5,1x102 CFU/g không phù hợp so với yêu cầu của Bộ Y tế.

Ngoài ra, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm cũng lấy các mẫu thực phẩm được chế biến ngày 12/9 như thịt heo xíu, xíu mại đều phát hiện dương tính với vi khuẩn Salmonella. Được biết, các mẫu này chế biến để bán ngày 13/9. Tuy nhiên, ngày 13/9 cơ sở đã tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan chức năng.

Ngành y tế kiến nghị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với Cơ sở bánh mỳ Phượng Hội An. Ảnh: X.H

Thống kê từ ngành y tế, đã có 313 người bị ngộ độc sau khi ăn banh mỳ Phượng Hội An, trong đó có 103 người nước ngoài. Số người vào viện là 273 người, số người điều trị tại nhà và khai báo qua điện thoại là 40 người. Hiện tất cả các bệnh nhân được điều trị tại các cơ sở y tế đã xuất viện.

Ông Mai Văn Mười cho biết, căn cứ kết luận vụ ngộ độc thực phẩm, ngành y tế sẽ sẽ tiến hành làm việc với hộ kinh doanh bánh mỳ Phượng 2 và kiến nghị xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.