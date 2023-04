Viện Pasteur Nha Trang điều tra, lấy mẫu cá muối ủ chua trên địa bàn Phước Sơn

(QNO) - Chiều 29/3, Đoàn công tác của Viện Pasteur Nha Trang phối hợp với Chi Cục an toàn vệ sinh thực phẩm – Sở Y tế tỉnh Quảng Nam tiến hành truy vết và lấy mẫu cá muối ủ chua trên địa bàn huyện Phước Sơn nhằm điều tra, giám sát, xử lý nguồn độc.

Đoàn cán bộ Viện Pasteur Nha Trang lấy mẫu cá ủ chua tại xã Phước Kim (Phước Sơn)

Đoàn công tác đã tiến hành truy vết, lẫy mẫu cá ủ chua tại các xã Phước Kim, Phước Chánh, Phước Đức đã xảy ra trường hợp ngộ độc Botulinum. Đây là những mẫu cá muối ủ chua hiện người dân vẫn sử dụng bình thường để kiểm tra, đối chiếu với mẫu bị ngộ độc Botulinum Type E trước đó nhằm có những đính chính về trường hợp ngộ độc cá ủ chua.

Tuy nhiên, hầu hết cá ủ chua người dân đã tiêu hủy sau khi xuất hiện hàng loạt ca ngộ độc, chỉ còn một số ít đang cất giữ. Theo người dân, đây là những con cá rô phi, cá đép, cá niên… được đánh bắt từ sông suối trên địa bàn và khác hoàn toàn với mẫu cá muối ủ chua bị ngộ độc do mua từ thương lái.

Trao đổi với đoàn công tác, ông Đặng Xuân Vinh - Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Phước Sơn cho biết, từ trưa 28/3 đơn vị đã tiếp nhận và đang điều trị hai trường hợp Hồ Thanh Đảm (13 tuổi, xã Phước Chánh) và chị Y Ngái (40 tuổi, xã Phước Xuân) ngộ độc thức ăn do sử dụng cá chua, nhưng chưa có biểu hiện liên quan đến ngộ độc Botulinum.

Chị Y Ngái, xã Phước Xuân nằm điều trị tại Phòng cấp cứu Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn

Liên quan đến vụ ngộ độc Botulium cá muối ủ chua trên địa bàn huyện Phước Sơn, Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đã nhận 22 mẫu liên quan do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Nam cung cấp. Kết quả kiểm nghiệm ban đầu trong mẫu chất nôn của người bệnh đã phát hiện thấy Clotridia sinh độc tố thần kinh Botulinum type E. Viện sẽ tiếp tục thông báo đến các đơn vị kết quả kiểm nghiệm của các mẫu còn lại khi hoàn thành quá trình phân tích.

Như đã thông tin, Phước Sơn xuất hiện 10 ca ngộ độc cá ủ chua, trong đó có 1 ca tử vong và 9 ca đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam (Đại Lộc).