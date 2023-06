Viện trợ 1,5 tỷ đồng khám chữa bệnh răng miệng cho trẻ em Bắc Trà My

UBND tỉnh vừa phê duyệt khoản viện trợ 1,5 tỷ đồng do ông Nguyễn Xuân Lộc (quốc tịch Hoa Kỳ) tài trợ nhằm khám chữa bệnh răng miệng cho trẻ em, tặng kính và tặng quà cho người nghèo huyện Bắc Trà My.

Theo đó, từ nguồn kinh phí này, sẽ triển khai hỗ trợ khám và điều trị các bệnh cơ bản về răng miệng cho 400 em học sinh tiểu học và tặng 600 phần quà, 250 kính lão cho 600 người nghèo ở huyện Bắc Trà My. Đợt hỗ trợ diễn ra từ ngày 1 - 3/7 tại Trường Tiểu học Kim Đồng (thị trấn Trà My, Bắc Trà My).

UBND tỉnh giao Hội Từ thiện tỉnh phối hợp với nhà tài trợ và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan lập kế hoạch hoạt động chi tiết và triển khai thực hiện các hoạt động đảm bảo đúng nội dung được phê duyệt; thực hiện đúng quy định của Nhà nước về tiếp nhận, quản lý và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài dành cho Việt Nam.