Bạn cần biết Lịch tạm ngừng cung cấp điện tại Quảng Nam từ ngày 21/6 đến ngày 27/6/2025 (PR) - Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo lịch tạm ngừng cung cấp điện từ ngày 21/6/2025 đến ngày 27/6/2025 với nội dung như sau:‎

1. Lý do ngừng cung cấp điện: thực hiện kế hoạch công tác duy tu, sửa chữa, chống quá tải MBA, xử lý phóng điện thiết bị, rỉ dầu MBA để ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố và thi công các dự án đầu tư lưới điện, xử lý các điểm mất an toàn cho người và thiết bị để đảm bảo cấp điện.‎

2. Thời gian ngừng cung cấp điện (thời gian dự kiến bắt đầu – thời gian dự kiến có điện trở lại) và địa điểm ngừng cung cấp điện như sau:

Khu vực: Huyện Núi Thành

Ngày 22/6/2025 (7h00 - 9h00)

Trạm Bao Bì Kimpack

Ngày 22/6/2025 (9h00 - 11h00)

Trạm Nguyên Liệu Giấy T4

Ngày 22/6/2025 (13h00 - 15h00)

Trạm QuaNaShin

Ngày 22/6/2025 (15h00 - 17h00)

Trạm CCI T1

Ngày 23/6/2025 (5h00 - 11h30)

Trạm LeDoMain, Tam Hải 8, Tam Hải 3, Tam Hải 1, Ngô Phê, Tam Hải 4, UB Tam Hải, Tam Hải 7, Phạm Đăng Nghĩa, Thuận An, Hội Nuôi tôm Thôn 1 Tam hải, Tam Hải 2, Thuận An 2, UB Tam Hải 2, Tam Hải 10, Tam Hải 4-2, Tam Hải 11

Ngày 26/6/2025 (5h00 - 11h30)

Trạm An Tân 9

Khu vực: Thành phố Tam Kỳ

Ngày 21/6/2025 (13h15 - 16h30)

Trạm Tỉnh Ủy

Ngày 22/6/2025 (7h15 - 10h30)

Công ty TNHH OBE Việt Nam, Công ty Cổ phần Thuận Hải Green - Chi nhánh Quảng Nam

Ngày 24/6/2025 (6h45 - 8h15)

Trạm T4 KPM Tân Thạnh

Ngày 24/6/2025 (7h15 - 10h30)

Trạm An Hà 11

Ngày 25/6/2025 (6h45 - 10h30)

Trạm Tam Ngọc 8

Ngày 27/6/2025 (6h45 - 11h00)

Trạm Tam Ngọc 3, Tam Ngọc 5

Ngày 27/6/2025 (6h45 - 10h30)

Trạm Tam Ngọc 1, Tam Ngọc 4

Khu vực: Huyện Phú Ninh

Ngày 21/6/2025 (5h00-6h00 và 11h00-12h00)

Trạm Tam Thành 1, Tam Thành 2, Tam Thành 3, Tam Thành 4, Tam Thành 5, Tam Thành 6, Tam Thành 7, Tam Thành 10, Tam Thành 12, Tam Thành 13, Tam Thành 14, Tam Thành 15 thuộc xã Tam Thành

Ngày 21/6/2025 (5h00 - 12h00)

Trạm Tam Thành 8, Tam Thành 9

Ngày 22/6/2025 (6h00 - 11h00)

Trạm T3 TTHC Phú Ninh, Tam Vinh 15 thị trấn Phú Thịnh

Khu vực: Huyện Bắc Trà My

Ngày 21/6/2025 (5h00 - 17h00)

Trạm Cụm 3 Trà Bui, Cụm 4 Trà Bui, Trà Bui 6, Trà Bui 7, TĐC Trà Bui 1, TĐC Trà Bui 2, TĐC Trà Bui 3, TĐC Trà Bui 4, TĐC Trà Bui 5-1, TĐC Trà Bui 5-2, Thôn 1 Trà Bui, Thôn 7 Trà Bui, Ông Hương, Ông Bình

Khu vực: Huyện Thăng Bình

Ngày 21/6/2025 (5h00 - 12h00)

Trạm Bình An 1, Bình An 2, Bình An 3, An Thành 1, An Thành 2, Bưu cục Quán Gò, Vinfast Bình An, Vinfast Bình An 2, Xăng dầu Bộ tư lệnh, Dừng chân Bình An, Bơm Thái Nam xã Bình An

Ngày 22/6/2025 (5h00-6h00 và 11h00-12h00)

Một phần thị trấn Hà Lam

Ngày 22/6/2025 (5h00 - 12h00)

Xã Bình Nguyên; Trạm Nhà văn hóa, Bưu điện Thăng Bình, Xây Dựng, Kho bạc, Ngân hàng NN, XN May Thăng Bình, Cơ Khí, Cơ Khí 2, Hà Lam 10; một phần xã Bình Phục, Ngọc Sơn Tây 2, TT Sát hạch lái xe, Ngọc Sơn 3, TT sát hạch Lái xe oto Quảng Nam, Trường TC CSGT T1, Trường TC CSGTT2

Ngày 22/6/2025 (5h30 - 17h00)

Ngọc Sơn Tây 2, TT Sát hạch lái xe, Ngọc Sơn 3, TT sát hạch Lái xe oto Quảng Nam, Trường TC CSGT T1, Trường TC CSGTT2

Ngày 22/6/2025 (8h00 - 11h30)

Trạm Quý Xuân 3

Ngày 23/6/2025 (5h30-6h00 và 11h30-12h00)

Một phần xã Bình Chánh cũ, xã Bình Quế

Ngày 23/6/2025 (5h30 - 12h00)

Một phần xã Bình Phú

Ngày 24/6/2025 (7h00 - 11h30)

Trạm Châu Lâm, Bơm Châu Lâm

Ngày 24/6/2025 (7h30 - 10h00)

Trạm Hà Châu

Ngày 24/6/2025 (14h00 - 16h30)

Trạm UB Bình Định 2

Khu vực: Huyện Hiệp Đức

Ngày 22/6/2025 (5h40 - 17h00)

Một phần thị trấn Tân Bình; Xã Quế Lưu, Sông Trà, Phước Trà

Ngày 22/6/2025 (7h30 - 12h00)

Trạm Quế Thọ 13

Khu vực: Huyện Phước Sơn

Ngày 22/6/2025 (5h30 - 17h00)

Trạm T9 Phước Hiệp, Chăn nuôi Tam Hiệp, Bà Xá

Khu vực: Huyện Quế Sơn

Ngày 22/6/2025 (4h50 - 17h00)

Xã Quế Lâm, Ninh Phước, Phước Ninh, Quế Lộc, TT Trung Phước

Ngày 22/6/2025 (05h30 - 06h30 và 16h00 - 17h00)

Một phần TT Hương An, CCN Quế Cường; Một phần xã Quế Mỹ

Ngày 22/6/2025 (5h30 - 17h00)

Khu CN Đông Quế Sơn, Nhà máy may Hoà Thọ Quế Sơn, Nhà máy Gạch tuynen Nam Sơn; Tổ dân phố Yên Lư, Hương Yên thị trấn Hương An; Thôn 1 Quế Cường xã Quế Mỹ

Ngày 25/6/2025 (5h30 - 17h00)

Trạm Gỗ Lâm Anh & công ty cổ phần nông nghiệp phát triển Minh Tâm, Phân bón Quế Cường 2

Khu vực: Huyện Duy Xuyên

Ngày 19/6/2025 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Triều Châu xã Duy Phước; Một phần thôn Đông Yên xã Duy Trinh

Ngày 21/6/2025 (05h30-07h00 và 11h00-12h30)

Khối phố Long Xuyên, Long Xuyên 2, Xuyên Đông, Mỹ Hạc, Bình An TT Nam Phước; Thôn Câu Lâu Đông, Hà Nhuận xã Duy Phước; Trạm NMN Nam Phước, Gỗ Huyện, Việt Quang, May Tấn Minh

Ngày 21/6/2025 (5h30 - 12h30)

Một phần KP Long Xuyên 2 TT Nam Phước

Ngày 23/6/2025 (5h00 - 16h00)

Một phần KP Long Xuyên, Phước Mỹ TT Nam Phước; Một phần thôn Lang Châu Nam, Lang Châu Bắc xã Duy Phước; Trạm Bơm Phước Mỹ, Giày da Duy Xuyên, Bệnh viện Bình An

Ngày 24/6/2025 (7h00 - 12h30)

Một phần KP Long Xuyên TT Nam Phước

Ngày 24/6/2025 (7h00 - 11h30)

Một phần thôn Chiêm Sơn xã Duy Trinh

Ngày 27/6/2025 (13h30 - 16h30)

Một phần thôn Mỹ Lược xã Duy Hòa

Khu vực: Thị xã Điện Bàn

Ngày 24/6/2025 (6h30 - 11h30)

Thôn Nông Sơn xã Điện Phước

Ngày 24/6/2025 (7h00 - 10h30)

Công Ty TNHH Thương Mại IFC, Công Ty TNHH Tư Vấn & Xây Lắp Minh Tuấn Tú

Ngày 27/6/2025 (13h30 - 16h30)

Một phần thôn Xuân Kỳ xã Điện Quang

Khu vực: Thành phố Hội An

Ngày 21/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần khối Thanh Chiếm, Trảng Sỏi phường Thanh Hà

Ngày 21/6/2025 (13h00 - 17h00)

Một phần khối An Bang phường Thanh Hà

Ngày 24/6/2025 (5h30 - 17h00)

Xã Tân Hiệp

Ngày 25/6/2025 (7h00 - 12h00)

Trạm Cty Cầu

Khu vực: Huyện Đại Lộc

Ngày 21/6/2025 (5h00 - 14h00)

Trạm Quảng Đại 1

Ngày 23/6/2025 (5h00 - 14h00)

Trạm Giáo Tây, Giáo Tây 1

Ngày 24/6/2025 (6h00 - 11h00)

Trạm Xuân Đông

Ngày 24/6/2025 (14h00 - 17h00)

Trạm Bơm Gò Da

Khu vực: Huyện Đông Giang

Ngày 21/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần thôn A Răm xã Sông Zơ Ngây

Ngày 23/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần thôn BhloBền xã Sông Kôn

Ngày 24/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần thôn ĐRồng xã Tà Lu

Ngày 25/6/2025 (5h30 - 11h30)

Một phần Thị trấn Prao

Quý khách hàng có thể tra cứu chi tiết lịch ngừng cấp điện theo mã khách hàng (có in trên hóa đơn tiền điện) tại trang web Công ty Điện lực Quảng Nam (http://pcquangnam.cpc.vn). Để được giải quyết các nhu cầu về dịch vụ điện, vui lòng liên hệ 19001909. Công ty Điện lực Quảng Nam kính thông báo và mong nhận được sự hợp tác của quý khách hàng.