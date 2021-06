BÁO QUẢNG NAM ONLINE

Công an tỉnh hoàn thành bố trí hơn 1.000 công an chính quy tại 203 xã

XUÂN MAI | 25/06/2021 - 15:25

(QNO) - Sáng nay 25.6, Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm và sơ kết thực hiện đề án “Điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trên địa bàn tỉnh”. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đến dự.