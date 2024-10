Chính trị

Bắc Trà My tận dụng mọi nguồn lực để phát triển

Cách đây 75 năm, tại khu Đồng Tràu (thôn 2, xã Trà Giang, huyện Bắc Trà My), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam quyết định thành lập Đảng bộ huyện Trà My (bao gồm huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My). Trải qua quá trình xây dựng và phát triển, mảnh đất cao sơn ngọc quế ngày càng thay da đổi thịt.