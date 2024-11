Môi trường Phụ nữ Thăng Bình chung tay bảo vệ môi trường Hội LHPN từ huyện đến cơ sở ở Thăng Bình linh hoạt triển khai nhiều phần việc góp phần lan tỏa ý thức, trách nhiệm của hội viên phụ nữ trong bảo vệ môi trường.

Hội LHPN huyện Thăng Bình trao các thùng ủ rác hữu cơ cho các hộ tham gia mô hình tại xã Bình An. Ảnh: BIÊN THỰC

Cuối tháng 9/2024, Hội LHPN huyện Thăng Bình đã chọn thôn An Thành 1 (xã Bình An) ra mắt mô hình “Thùng ủ rác hữu cơ”, biến rác thải hằng ngày thành phân bón với 50 thành viên tham gia.

Để triển khai mô hình điểm, Hội LHPN huyện và xã đã tiến hành một cuộc điều tra, đánh giá việc phân loại, xử lý rác thải ở 50 hộ hội viên phụ nữ, kết quả có 100% hộ đóng phí môi trường; 90% hộ có giỏ phân loại rác và 100% thực hiện việc phân loại rác thải tại nguồn.

Gia đình bà Phạm Thị Hiển (thôn An Thành 1) là một trong 50 hộ tham gia mô hình. Khi tham gia, bà được Hội LHPN huyện tập huấn kiến thức, kỹ năng ủ phân, hỗ trợ 2 thùng rác ủ chuyên dụng và men sinh học để làm phân hữu cơ. Hiện nay bà đã có thể làm phân hữu cơ từ các loại thực phẩm bỏ đi như rau củ quả, trái cây, thực phẩm thừa.

Hội LHPN xã Bình Định Bắc hướng dẫn các hộ ủ rác hữu cơ. Ảnh: BIÊN THỰC

Bà Nguyễn Thị Thu - Chủ tịch Hội LHPN xã Bình An cho hay thôn An Thành 1 được xã Bình An chọn để xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Hội phụ nữ xã giúp các hộ gia đình thực hiện phân loại rác thải, ủ rác hữu cơ thành phân bón để sử dụng trong sản xuất nông nghiệp. Điều cốt yếu là nâng cao ý thức người dân trong phân loại rác thải, giảm thiểu lượng rác ra môi trường và tiết kiệm ngân sách chi trả phí vệ sinh môi trường.

Bà Trần Thị Thu Nguyệt - Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Thăng Bình cho hay, năm 2024 Hội LHPN huyện ra mắt mô hình điểm “Thùng ủ rác hữu cơ” tại xã Bình An và xây dựng mới 27 mô hình “Xây dựng gia đình 5 có, 3 sạch” với 2.200 thành viên, đã cấp 3.270 thùng, giỏ đựng rác và vận động 100 hộ xây dựng hố rác gia đình, tổng trị giá hơn 380 triệu đồng.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% chi hội phụ nữ thôn, khu phố phải xây dựng mô hình “Thùng ủ rác hữu cơ” biến rác thải thành phân bón, trong đó các xã Bình An, Bình Phục, Bình Định Bắc, Bình Dương và Bình Giang đã triển khai.

Tuyến đường hoa do Hội LHPN xã Bình Lãnh triển khai đã nhận được hưởng ứng tích cực của hội viên phụ nữ. Ảnh: BIÊN THỰC

Cũng trong năm 2024, Hội LHPN huyện tiếp tục phát động cuộc thi tuyến đường phụ nữ tự quản “Sáng - xanh - sạch - đẹp” lần thứ III. Qua đó đã xây dựng được 20 tuyến đường với chiều dài 12,5km; đồng thời duy trì hiệu quả 42 tuyến đường đã xây dựng trong năm 2022, 2023.

Ngoài ra, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án “Trồng mới một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ, năm 2024, các cấp phụ nữ của huyện trồng hơn 6.100 cây xanh như cây bông trang, tường vy, quỳnh liên, bằng lăng tím, hoa giấy dọc theo các tuyển đường liên thôn, liên xóm.