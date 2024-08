Quốc phòng - An ninh 130 học viên lớp bồi dưỡng quốc phòng – an ninh tham quan tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 (QNO) – Hơn 130 học viên lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 3 (khóa 82, 83) của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam đã đến tham quan thực tế tại Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 vào sáng nay 22/8.

Hơn 130 học viên lớp bồi dưỡng dự buổi tham quan, giao lưu. Ảnh: H.Đ

Tại buổi tham quan, đại diện Vùng Cảnh sát biển 2 đã thông tin, tuyên truyền đến đoàn tham quan một số nét chính trong quá trình gần 26 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam; chức năng, nhiệm vụ, và truyền thống của lực lượng.

Các học viên được xem phim tư liệu về 20 năm truyền thống của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, các thành tích, chiến công mà đơn vị đạt được. Cảnh sát biển cũng thông tin thêm về tình hình an ninh, an toàn biển đảo hiện nay, quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng, Nhà nước về quốc phòng - an ninh trên biển, phương châm, đối sách về quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Các học viên được thông tin về truyền thống lực lượng cảnh sát biển và các thông tin quan trọng về bảo vệ chủ quyền, an ninh biển, đảo. Ảnh: H.Đ

Chuyến tham quan cung cấp nhiều thông tin, kiến thức thực tế và bổ ích về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển đảo, những khó khăn, vất vả mà cán bộ chiến sĩ Cảnh sát biển phải đương đầu trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ biển, đảo Tổ quốc trong tình hình hiện nay.

Đoàn tham quan cũng được hướng dẫn tham quan tàu Cảnh sát biển, tìm hiểu về đời sống, sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ dưới tàu Cảnh sát biển.