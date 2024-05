Quốc phòng - An ninh 18 đội tuyển dự hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” (QNO) - Chiều nay 25/5, tại Hội trường Công an tỉnh Quảng Nam, 144 thí sinh là thành viên của 18 tổ liên gia an toàn PCCC trên toàn tỉnh đã tham dự khai mạc hội thi cấp tỉnh.

18 đội thi đến từ các huyện, thị xã, thành phố sẽ tranh tài hội thi. Ảnh: T.A

Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn cứu hộ "Tổ liên gia an toàn PCCC" đã được nhiều địa phương tổ chức theo quy mô cấp huyện để tuyển chọn các đội tuyển dự thi cấp tỉnh. Sau thời gian tuyển chọn, 18 đội thi là các tổ liên gia an toàn PCCC tiêu biểu nhất của các địa phương tập trung về tại TP.Tam Kỳ để tranh tài tại hội thi cấp tỉnh.

Phát biểu tại lễ khai mạc hội thi và tổ chức phần thi lý thuyết, Đại tá Hồ Song Ân - Phó Giám đốc công an tỉnh cho hay, thời gian qua trên cả nước, các vụ cháy xảy ra liên tục và gây thiệt hại lớn về người và tài sản, đặc biệt là các vụ cháy xảy ra tại khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, làm chết nhiều người và thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân.

Các đội thi sôi nổi với phần thi lý thuyết. Ảnh: T.A

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg về tăng cường công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới của Thủ tướng Chính phủ, đến hết năm 2023, toàn tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được 180 Tổ liên gia an toàn PCCC. Hầu hết các thành viên Tổ liên gia an toàn PCCC tại các địa phương đã được tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH. Mô hình Tổ liên gia an toàn PCCC hình thành đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện, xử lý các vụ cháy xảy ra từ khi mới phát sinh tại các hộ gia đình, hỗ trợ cùng nhau xử lý làm giảm nhẹ thiệt hại về người và tài sản của người dân.

Hội thi lần này là dịp để các thành viên Tổ liên gia giao lưu, học hỏi, đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm, kỹ năng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ, sự cố tai nạn xảy ra. Đồng thời, đánh giá hiệu quả về công tác tổ chức, quản lý, duy trì hoạt động của các Tổ liên gia an toàn PCCC tại các địa phương; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cấp ủy, chính quyền địa phương về PCCC và CNCH trong tình hình mới.

Tại phần thi lý thuyết, các đội thi đã được lựa chọn ngẫu nhiên thành viên tham gia trả lời câu hỏi kiến thức, kiểm tra các kiến thức cơ bản về đảm bảo an toàn PCCC, xử lý khi có sự cố cháy. Đây là những nội dung gần gũi, thiết thực, tạo nền tảng để có thể nhanh chóng áp dụng trong thực tiễn để phòng ngừa và chữa cháy, cứu nạn cứu hộ khi có sự cố cháy.

Sáng mai 26/5, các tổ liên gia sẽ tiếp tục dự thi phần thi thực hành PCCC và CNCH, trao giải bế mạc hội thi.