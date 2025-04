Thanh thiếu niên

‏21 tiết mục tham dự chung kết liên hoan tài năng sinh viên Đại học Đà Nẵng‏

‏(QNO) - Tối 23/4, tại Nhà hát Trưng Vương Đà Nẵng diễn ra vòng chung kết Liên hoan tài năng sinh viên với chủ đề “Sắc màu tuổi trẻ - The Colors of Youth” do Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên Đại học Đà Nẵng tổ chức.‏