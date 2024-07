Thể thao 350 vận động viên tham gia Giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2024 (QNO) – Chiều nay 27/7 tại Nhà thi đấu TD-TT tỉnh, Sở VH-TT&DL khai mạc Giải cầu lông vô địch các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Ông Trần Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên đoàn Cầu lông tỉnh Quảng Nam tặng cờ luân lưu, động viên các đơn vị. Ảnh: T.V

Tham gia tranh tài tại giải năm nay có 350 vận động viên (VĐV) đến từ 15 huyện, thị xã, thành phố (vắng Duy Xuyên, Nam Trà My, Bắc Trà My), số lượng tay vợt đông gấp đôi so với giải năm 2023.

Nội dung 8-9 tuổi lần đầu tiên tổ chức thu hút nhiều vận động viên tham gia thi đấu, để lại ấn tượng cho người xem. Ảnh: T.V

Theo ban tổ chức, nhằm tạo ra sự cạnh tranh hấp dẫn hơn, giải năm nay độ tuổi cũng mở rộng hơn với 6 nhóm tuổi, gồm 8-9, 10-11, 12-13, 14-15, 16-18, từ 19 tuổi trở lên. Nội dung thi đấu gồm đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam - nữ.

Giải đấu là cơ hội để thiếu niên, nhi đồng đam mê tập luyện, thi đấu môn cầu lông trên địa bàn tỉnh giao lưu, cọ xát, phát triển chuyên môn; tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích trong dịp hè.

Đông đảo khán giả dự xem và cổ vũ. Ảnh: T.V

Qua đó phát hiện, tuyển chọn VĐV cầu lông đạt thành tích xuất sắc vào tập trung tập luyện tại đội tuyển năng khiếu thuộc Trung tâm Đào tạo và thi đấu TD-TT Quảng Nam.

Giải diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm trong 4 ngày và kết thúc vào ngày 30/7.