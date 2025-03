Y tế 4 đoàn viên Công an Quảng Nam hiến máu cấp cứu bệnh nhân nguy kịch (QNO) - Ngày 25/3, 4 đoàn viên Công an tỉnh Quảng Nam kịp thời hiến máu cứu bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam qua cơn nguy kịch.

Đại úy Bùi Anh Đức - Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh hiến máu cứu người trong ngày 25/3. Ảnh: Ban Thanh niên Công an tỉnh

Lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh nhận thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam về việc bệnh nhân Nguyễn Thị L. (SN 1960, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) bị bệnh thiếu máu tán huyết đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch và cần gấp nguồn máu nhóm O.

Ban chủ nhiệm câu lạc bộ nhanh chóng huy động các thành viên đăng ký tham gia hiến máu.

Nhận thông tin, 2 cán bộ Phòng Công tác chính trị là Đại úy Bùi Anh Đức - Trưởng ban Thanh niên và Đại úy Trần Quốc Huy - cán bộ Đội Tuyên truyền - giáo dục nhanh chóng có mặt tại bệnh viện hiến 500ml máu cứu người.

Đại úy Trần Quốc Huy - cán bộ Phòng Công tác chính trị Công an tỉnh hiến máu cứu người trong ngày 25/3. Ảnh: Ban Thanh niên Công an tỉnh

Trong quá trình hiến máu, Đại úy Bùi Anh Đức tiếp tục nhận thông tin bệnh nhân Huỳnh Thị Th. (SN 1964, xã Tam Thành, huyện Phú Ninh) bị ung thư đại tràng đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cần gấp nhóm máu O.

Đại úy Bùi Anh Đức nhanh chóng huy động đoàn viên thanh niên tiếp tục đăng ký hiến máu.

Sau đó, Thượng úy Trần Thị Thảo Trinh - cán bộ Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ Công an tỉnh đã đến bệnh viện hiến 250ml máu phục vụ cứu chữa bệnh nhân.

Đến 15 giờ 30 chiều nay 25/3, tiếp tục nhận thông tin có bệnh nhân Khoa Nội thận nội tiết - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam cần truyền gấp đơn vị máu O+ toàn phần, Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng máu sống Công an tỉnh khẩn trương thông tin, huy động thành viên tham gia hiến máu.

Nhận thấy bản thân có nhóm máu phù hợp, đoàn viên Phan Minh Khoa - sinh viên Trường Đại học An ninh nhân dân đang thực tập tại Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh xung phong đăng ký hiến máu. Khoa đã đến bệnh viện truyền 1 đơn vị máu, góp phần cứu sống bệnh nhân đang lúc nguy kịch.

Từ đầu năm đến nay, có 19 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam hiến máu cấp cứu để cứu người qua cơn nguy kịch.