An ninh trật tự 4 ngày nghỉ tết, Quảng Nam xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông (QNO) - Ông Phan Đức Tiễn - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam thông tin, qua báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, ngày 28/1/2025 (tức 29 tháng Chạp năm Giáp Thìn), địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm 2 người bị thương.

Công an xã Tam Thạnh (huyện Núi Thành) vận động tư nhân đem xe chuyên dụng sửa đường cho nhân dân đi lại vui xuân đón tết. Ảnh: C.T

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra tại lý trình km36+100, tuyến ĐT609 qua thôn Hà Dục Tây (xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc) giữa xe mô tô BKS 92EA-086.74 do ông Trần Công Phước (khu Nghĩa Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) điều khiển với người đi bộ là ông Hà Xuân Trường (thôn Hà Dục Tây). Hậu quả ông Trường và ông Phước bị thương.

Thanh tra Sở GTVT kiểm tra phương tiện chở khách tại Cảng hàng không Chu Lai. Ảnh: C.T

Trong ngày 27/1/2025 (28 tháng Chạp), tại lý trình km3+000 trên tuyến ĐT607, thuộc địa phận phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn) xảy ra vụ tai nạn giữa xe ô tô khách BKS 50H-296.87 do Tống Phước Nhất Nguyên (trú Thủy Xuân, TP.Huế) điều khiển theo hướng Đà Nẵng đi Hội An với mô tô BKS 92D1-628.50 do bà Võ Thị Hữu (khối phố Quảng Lăng A, phường Điện Nam Trung) điều khiển đi cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn khiến bà Hữu bị chấn thương.

Như vậy, qua 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, toàn tỉnh xảy ra 5 vụ tai nạn giao thông làm 6 người bị thương.

[VIDEO] - Phương tiện chen chúc trên tuyến ĐT609B đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc vào chiều 28 tháng Chạp:

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, thực thi nhiệm vụ tuần tra kiểm soát ngày 28/1/2025, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã triển khai 44 ca với 177 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện và lập biên bản 59 trường hợp vi phạm, ước tính tiền phạt 198,7 triệu đồng; ra quyết định xử phạt 3 trường hợp; tạm giữ 24 phương tiện.