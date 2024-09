Chính trị 8 tháng, Tam Kỳ thu ngân sách hơn 1.070 tỷ đồng, đạt 70,91% dự toán tỉnh (QNO) - Sáng ngày 18/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh của thành phố đến các vị chức sắc tôn giáo.

Trong 8 tháng đầu năm 2024, tổng thu ngân sách nhà nước trên đại bàn thành phố hơn 1.070 tỷ đồng, đạt 70,91% dự toán tỉnh và 58,9% dự toán HĐND thành phố. Thành phố chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2024 - 2025. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Trong kết quả chung đó có sự hưởng ứng thực hiện của các tôn giáo trên địa bàn, nhất là các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phát động.

Các vị chức sắc đại diện các tôn giáo đã tham gia góp ý tại hội nghị, mong lãnh đạo thành phố quan tâm tới vấn đề thoát nước đô thị, xử lý cây xanh, bèo xâm lấn trên sông Bàn Thạch, sông Đầm khi mùa mưa bão đến; xây dựng đô thị văn minh; giải quyết triệt để tình trạng lang thang, xin ăn...

Đại diện chức sắc Phật giáo phát biểu

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TP.Tam Kỳ đã ký kết quy chế phối hợp nhiệm kỳ 2024 - 2029 về vận động, đoàn kết tập hợp Tăng Ni, Phật tử và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt các chủ trương, chính sách về đại đoàn kết toàn dân, các phong trào thi đua yêu nước.