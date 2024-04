Du lịch 9,5 tỷ đồng thu hút khách về Quảng Nam (QNO) - Thông tin từ Sở VH-TT&DL, ngành du lịch chuẩn bị công bố chương trình kích cầu "Quảng Nam - miền xanh di sản" với tổng giá trị ưu đãi tương đương 9,5 tỷ đồng để tăng cường thu hút khách đến Quảng Nam.

Chương trình kích cầu sẽ có nhiều gói sản phẩm với chính sách giá ưu đãi cho du khách đến Quảng Nam từ nay đến cuối năm. Trong ảnh: Khách xem show "Vũ điệu đại ngàn" ở Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang. Ảnh: Q.T

Chương trình sẽ diễn ra từ tháng 5 đến tháng 11 năm 2024, gồm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 “Quảng Nam – Cảm xúc mùa hè” từ tháng 5 đến tháng 8/2024 và giai đoạn 2 “Mùa vàng xứ Quảng” từ tháng 9 đến hết tháng 11/2024.

Trong giai đoạn 1 sẽ có các gói sản phẩm với chính sách giá ưu đãi như: gói 3 ngày 2 đêm lưu trú & đón tiễn - du khách trải nghiệm nghỉ dưỡng tại khách sạn hạng sang và tự do tham quan các điểm đến nổi tiếng như Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, Vinwonder Nam Hội An, Rừng dừa Bảy Mẫu, Rừng di sản Pơ-mu, Khu du lịch sinh thái Hồ Phú Ninh, Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang…; gói sản phẩm nghỉ dưỡng biển cao cấp, golf; gói sản phẩm du lịch trải nghiệm du lịch xanh về với thiên nhiên, rừng núi, biển đảo, sông, hồ, cắm trại; gói Free and Easy; các gói vui chơi, giải trí độc đáo, đặc sắc…

Vẻ đẹp Cù Lao Chàm (Hội An) mùa hoa ngô đồng. Ảnh: Q.T

Giai đoạn 2 là chương trình "Mùa vàng xứ Quảng" tạo ra cho du khách các trải nghiệm đặc biệt như: "Phố cổ rêu phong", "hương vị đồng quê", "Hội An mùa nước nổi", lễ hội mừng lúa mới", mùa vàng phủ xanh"...

Chính sách kích cầu giai đoạn này là các gói combo được ưu đãi từ giá phòng, dịch vụ ăn uống, điểm tham quan, đơn vị vận chuyển như: Giảm giá 20 - 50%, giờ vàng giảm sâu (giảm đến 80%) hoặc mua 1 tặng 1 hay cung cấp thêm các dịch vụ gia tăng như đón sân bay, shutle bus vào phố cổ, cho thuê xe máy giá tốt...

Tổng giá trị ưu đãi 9,5 tỷ đồng chưa tính giá các sản phẩm giảm từ 15-30% của dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí, đường sắt…