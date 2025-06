Quốc phòng - An ninh 942 cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam được thăng cấp bậc hàm, nâng lương (QNO) - Sáng 2/6, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025. Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh chủ trì buổi lễ.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định nâng bậc lương cho các Phó Giám đốc Công an tỉnh: Đại tá Nguyễn Hà Lai và Đại tá Nguyễn Thành Long. Ảnh: XUÂN MAI



Năm 2025, Công an tỉnh Quảng Nam có 942 cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng được Bộ trưởng Bộ Công an và Giám đốc Công an tỉnh quyết định thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định nâng lương cấp bậc hàm đại tá cho các Phó Giám đốc Công an tỉnh gồm Đại tá Nguyễn Hà Lai và Đại tá Nguyễn Thành Long; trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá cho các lãnh đạo cấp phòng và tương đương.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá cho lãnh đạo cấp phòng và tương đương. Ảnh: XUÂN MAI



Các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh thăng cấp bậc hàm từ thiếu tá trở lên cho lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trực thuộc Công an tỉnh, trưởng công an cấp xã.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp chúc mừng 942 cán bộ, chiến sĩ, lao động hợp đồng thuộc lực lượng Công an Quảng Nam được thăng cấp bậc hàm, nâng bậc lương năm 2025. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an và Công an tỉnh đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN MAI

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp nhấn mạnh: “Vinh dự càng lớn, cấp hàm, bậc lương càng cao thì trách nhiệm càng nặng nề. Do đó, mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam cần tiếp tục rèn luyện, phấn đấu lập nhiều thành tích hơn nữa trong công tác, chiến đấu, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, giữ gìn sự bình yên, hạnh phúc cho nhân dân”.