Theo bước chân người Quảng Ấm tình đồng hương Duy Trung (QNO) - Ra đi từ vùng quê nghèo khó, nơi đất khách, những người con đồng hương Duy Trung (Duy Xuyên) tìm đến nhau, quan tâm, giúp đỡ lúc ốm đau, hoạn nạn, kể cả phát triển kinh tế. Họ như những sợi dây kết nối quê nhà.

Người dân được mời tham dự khá đông tại Chương trình "Về nguồn" do HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức. Ảnh: PHAN VINH

Tấm lòng người xa quê

Chiều ngày 9/12, hội trường của UBND xã Duy Trung (Duy Xuyên) tấp nập người xe ra vào, có cụ già từ trưa đã đến chờ sẵn.

Bà Lê Thị Nhờ (80 tuổi, thôn An Thành, Duy Trung) thuộc diện người già neo đơn, nghe thông báo có Hội đồng hương (HĐH) xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh về trao quà tết, bà mừng lắm. Mãi đến gần trưa, mới có người đi chợ cho bà quá giang về trụ sở UBND xã để nhận quà.

"Mình già rồi, không đi xe được phải cậy nhờ tụi nhỏ thôi, họ ở thành phố về trao quà thì mình phải tranh thủ đi sớm. Bà con nghèo ở quê biết ơn lắm" - bà Nhờ nói.

Trao 10 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học xã Duy Trung. Ảnh: PHAN VINH

Không chỉ có bà Nhờ mà gần 300 người dân khác cũng vui mừng khi nghe tin HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh về quê trao quà. Bên cạnh niềm vui được nhận quà, nhiều người còn bày tỏ sự tự hào khi nhìn thấy đồng hương thành công nơi xứ người nhưng luôn nhớ về quê hương.

Doanh nhân Nguyễn Thị Nga trao quà cho bà con quê nhà. Ảnh: PHAN VINH

Chương trình Hành trình "Về nguồn" trao 300 suất quà cho người dân khó khăn xã Duy Trung và 10 bộ máy vi tính cho Trường Tiểu học xã Duy Trung với tổng trị giá 240 triệu đồng. Ngoài quỹ thiện nguyện của HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh, đơn vị này còn vận động thêm một số doanh nghiệp là người con quê hương ủng hộ. Trong đó, doanh nhân Nguyễn Thị Nga - Giám đốc Công ty CP Xây dựng Hoa - Nga đóng góp 120 triệu đồng.

HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh tổ chức chương trình "Ấm áp mùa đông" cho những hộ khó khăn ở quê nhà. Ảnh: PHAN VINH

Ông Lê Nho Dân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Trung cho biết, đây chỉ là một trong rất nhiều chương trình giúp đỡ quê nhà của HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh trong những năm qua. Bên cạnh việc đồng hành cùng bà con dịp tết, những trường hợp gặp khó khăn, hoạn nạn do bệnh tật, thiên tai của địa phương đều được HĐH quan tâm hỗ trợ.

[VIDEO] - Ông Lê Nho Dân chia sẻ về những việc làm ý nghĩa của HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh tại quê nhà:

“ Chúng tôi rất vui mừng bà con đồng hương ở TP.Hồ Chí Minh cũng như trên mọi miền Tổ quốc luôn biết đoàn kết và giúp đỡ nhau. Mỗi năm HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh đều ủng hộ về quê nhà hàng trăm triệu đồng, giúp đỡ người dân khó khăn, xây dựng các công trình xã hội và chung tay cùng chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát tại địa phương Ông Lê Nho Dân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Duy Trung

Kết tình nơi đất khách

HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở có các chi hội đồng hương tương đương với các thôn của xã. Đầu tiên, phải kể đến Chi hội đồng hương thôn Nam Thành (nay là An Thành) được thành lập vào ngày 21/6/2004 với 357 hộ tham gia. Tiếp đến là Chi hội đồng hương thôn Hòa Nam (nay là thôn Hòa Lâm) được thành lập ngày 23/4/2007 với 183 hộ tham gia hội. Năm 2008, Chi hội đồng hương thôn An Trung (nay là thôn An Hòa) được thành lập với 272 hộ tham gia. Cuối cùng, vào ngày 23/2/2014, Chi hội đồng hương thôn Trung Đông được thành lập với 267 hộ tham gia.

Các chi hội đồng hương của xã Duy Trung tổ chức gặp mặt thường xuyên. Ảnh: PHAN VINH

Bên cạnh đó, sự hình thành của Hội Khuyến học đồng hương xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh ngày 3/2/2008 nhằm mục đích động viên, khuyến khích con em ở quê nhà phát huy tinh thần hiếu học, vượt khó vươn lên. Hiện nay, nguồn quỹ khuyến học lên đến gần 150 triệu đồng.

Ngày 20/2/2011, HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh chính thức được thành lập do ông Nguyễn Văn Hoa làm chủ tịch, trên cơ sở hợp nhất các chi hội đồng hương các thôn trong xã cùng với Hội Khuyến học đồng hương xã Duy Trung với toàn thể hội viên đến nay tham gia là 1.080 người.

Ngày 20/2/2011, HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh chính thức được thành lập. Ảnh: NVCC

Từ năm 2019, ông Nguyễn Khắc Thanh được tín nhiệm kế thừa. Ông Thanh cho biết, trải qua hơn 13 năm hoạt động, HĐH xã Duy Trung và các chi hội các thôn tại TP.Hồ Chí Minh đã tổ chức khá nhiều những hoạt động nghĩa tình với mục tiêu tất cả vì bà con đồng hương và quê hương thân yêu.

HĐH xã Duy Trung tại TP.Hồ Chí Minh trao công trình vui chơi cho Trường Mẫu giáo xã Duy Trung. Ảnh: PHAN VINH

Trong mỗi lần tổ chức họp mặt, từ các chi hội đến HĐH xã đều tổ chức mừng thọ cho các cụ đồng hương cao niên, trao quà hỗ trợ cho bà con đồng hương khó khăn, khuyết tật. Đặc biệt là việc phát quà con em đồng hương có thành tích học tốt nhằm khuyến khích, động viên các em tiếp tục phát huy tinh thần hiếu học, không ngừng nỗ lực, phấn đấu vươn lên trong học tập.

[VIDEO] - Ông Nguyễn Khắc Thanh chia sẻ về hoạt động đồng hương trong những năm qua:

"Bằng sự nhiệt huyết và hết lòng vì đồng hương và bà con ở quê nhà, những thành viên trong ban chấp hành Hội đã không quản ngại khó khăn và hết lòng vì mọi người. Bên cạnh đó là sự chung tay hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần của các mạnh thường quân và bà con đồng hương đã giúp cho HĐH ngày càng phát triển mạnh mẽ, thực hiện nhiều việc làm ý nghĩa giúp ích cho cộng đồng" - ông Thanh nói.