Lao động - Việc làm An toàn lao động ở một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài Doanh nghiệp thực hiện việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trong nhà máy, xưởng sản xuất chính là đảm bảo cho sự an toàn của lao động và cho chính doanh nghiệp.

Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang Việt Nam coi trọng quy trình làm việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Ảnh: L.D

Tại Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang Việt Nam (Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn), công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động luôn được xem trọng.

Như lời ông Bàng Hạo Văn - Giám đốc công ty cho hay, là một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động trong ngành điện tử, công ty luôn tôn trọng các chính sách, quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và những vấn đề về an toàn lao động.

Công ty đưa các quy định và luật pháp của Việt Nam vào quy trình, công việc cụ thể trong hoạt động, quản lý và phổ biến, tập huấn những nội dung này cho tất cả nhân viên.

“Chúng tôi thực hiện nghiêm túc việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên hàng năm để ngăn ngừa và xác định một số nguy cơ bệnh nghề nghiệp có thể xảy ra với người lao động công ty trong quá trình làm việc” - ông Bàng Hạo Văn chia sẻ.

Kiểm tra độ an toàn của thiết bị luôn được thực hiện tại Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang Việt Nam. Ảnh: L.D

Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang Việt Nam cũng thường xuyên tiến hành kiểm tra và bảo trì các thiết bị sử dụng trong sản xuất. Công ty cũng cam kết tiếp tục tăng cường đầu tư vào sản xuất và vận hành, bao gồm cả thiết bị, các khía cạnh của môi trường doanh nghiệp để có thể tạo ra một môi trường làm việc tốt nhất cho nhân viên của mình.

Như quan niệm của vị lãnh đạo công ty này, một môi trường an toàn, lành mạnh, sạch sẽ tạo cho nhân viên lao động sản xuất vui vẻ ngay tại nơi làm việc, từ đó gắn bó với công ty.

Trước mắt, có thể thấy được sự ổn định của nhân viên công ty trong 3 năm qua, tỷ lệ nghỉ việc nhân viên chỉ khoảng 2%. Trong 3 năm hoạt động, không có bất kỳ sự cố nghiêm trọng nào về sức khỏe liên quan đến nghề nghiệp hay thiết bị làm cho nhân viên của công ty bị thương.

Ông Võ Như Văn - người lao động ở Công ty TNHH Điện khí Quốc Quang Việt Nam cho biết: “Tôi làm việc ở đây hơn 3 năm, từ khi vào công ty chúng tôi đã được tập huấn về quy trình làm việc an toàn, huấn luyện sử dụng máy móc theo quy trình kỹ thuật quy định. Quy định 5S (sàng lọc, sắp xếp, sạch sẽ, săn sóc, sẵn sàng - PV) được đưa lên hàng đầu.

Trong quá trình làm việc luôn có những buổi đào tạo, diễn tập về an toàn vệ sinh lao động, an toàn phòng cháy chữa cháy, kiểm tra độ an toàn của thiết bị và có cảnh báo, báo cáo cấp trên nếu phát hiện nguy cơ... Khi được làm việc trong môi trường an toàn, người lao động yên tâm gắn bó lâu dài”.